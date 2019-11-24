泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



高雄田寮「石頭廟」造型奇特，是由一批感恩廟方免費供餐的泰國移工合力完成，住持釋天樺持續救濟貧苦百姓，感人故事廣為流傳。今天中午，高雄市副市長葉匡時二度到訪，特地安排用膳行程，前往大食堂與用餐民眾打招呼，此行主要關心偏鄉廟宇如何照顧無家可歸或弱勢民眾。

田寮「石頭廟」的正式名稱是慈玄聖天宮，建廟時間可追溯至民國79 年。廟方指出， 26年前，南二高施工時，有位工程包商倒閉離去，留下500名泰籍移工捱餓受凍，當時移工來此求援，住持釋天樺免費供餐且奔走各單位協助返國。

這群移工不願意平白無故接受幫忙，決定替廟方興建後殿以回報供餐之情。移工們日以繼夜，在沒有設計圖下，徒手撿拾大量石頭建造出類似泰國廟宇的後殿；移工遣返回國後，仍有人會來台探望住持師父，感念當年的供餐之恩。

多年來，「石頭廟」成為田寮知名廟宇，每逢假日吸引上千遊客參訪，至今仍維持免費供餐制度，人人都能來此用餐；去年3月，一對曾姓夫婦離家在外流浪，長達一年多時間，每天從阿蓮徒步11公里至「石頭廟」用餐，後來曾婦伴亡夫屍體5天，曾婦向住持求助，「石頭廟」善行再度曝光。

上月初，高市府副市長葉匡時來訪，得知廟方善行，允諾再找時間來用餐。今天中午，葉匡時由田寮區長陳百山陪同來訪，葉前往食堂與用餐民眾打招呼，今天假日遊客眾多，不少用餐群眾看葉到訪開心問候，並要求合影留念。