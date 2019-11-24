高雄市就業徵才再釋出上千職缺 光寶科技開40K找人

2019-11-24 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市勞工局11月最後一周將舉辦7場徵才，共45家廠商釋出上千個職缺，其中26日全天一口氣舉辦4場徵才，光寶科技、台灣典範半導體、頎邦科技、華泰電子及安心食品公司等均大舉徵人，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或洽07-7330823轉408。

勞工局表示，26日（周二）上午9點到11點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521）由「光寶科技」到站專案徵才，提供10名內SMT製程工程師及PE工程師職缺，月薪40K起。

同天上午9點30分到11點在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），由伊特妮公司徵銷售經理2人、銷售顧問8人，仁楷企業徵勞務工2人、鏟車學徒3人，高誠環保科技徵環境檢測員5人，光頡科技徵操作工60人，雷科公司徵操作工12人，環球水泥徵操作工7人，頎邦科技徵操作工195人，台灣典範半導體徵操作工70人，協勝發鋼鐵廠徵操作工9人，精敏精機徵操作工9人。

同天下午2點30分到4點在高雄意誠堂（高雄市苓雅區三多四路66號，07-5509848），由安心食品服務公司徵營運儲備幹部20人、正兼職服務人員40人，亞瑟環境清潔公司徵服務人員5人，龍畿企業徵操作工19人，華泰電子徵操作工364人，成銘企業徵操作工8人，日月光半導體徵操作工80人，瑞興發工業徵操作工19人。

同天下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），由嘉里大榮物流公司徵大貨車司機10人、夜班理貨人員6人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長20人，四海遊龍食品徵儲備幹部3人、餐飲服務員10人，東京都保全公司徵安管員20人。

27日（周三）下午2點30分到4點在寶安里活動中心（高雄市三民區覺民路585號，07-3837191），由日安環保工程徵清潔員11人，住商保全徵保全人員10人，永信保全徵工廠保全人員5人，晶城環保服務公司徵儲備幹部1人、機動清潔員2人、家事服務員2人，迅束企業徵清潔員8人、清潔儲備幹部3人，尚潔環境工程徵監工助理2人、技術員6人。

同天下午2點30分到4點在宏昌六里聯合活動中心（高雄市楠梓區後昌路960巷19號，07-3609521），信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，義大汽車客運徵駕駛員10人，臨海居家式服務類長照機構徵照服員5人，燁聯鋼鐵徵機械維修員2人、天車手5人、現場技術人員5人、工程師7人、物性實驗室人員2人。

此外，在同場徵才活動，楠梓電子徵操作工25人、天正國際精密機械公司徵繪圖人員2人、生管人員1人、採購人員1人、工程師2人、電控人員1人，來來超商門市服務人員8人。