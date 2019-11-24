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影／保安堂供奉二戰沉艦亡靈逾一甲子 日人來台祭拜

2019-11-24 10:38聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

「阿里嘎多，感謝台灣人撫慰145位海軍英靈！」日本慰靈訪問團成員昨晚參拜高雄市紅毛港保安堂，團長田口俊哉誦讀祭文，感恩保安堂供奉二戰遭美軍擊沉的「蓬38號艦」艦長高田又男與其餘戰爭罹難者，這份心意讓他們永遠感念在心。

保安堂位處高市小港與鳳山接轄處，目前是全台唯一一處供奉日本軍艦的廟宇，改建後外觀也跟日本寺廟相似，建廟過程有段傳奇故事。管委會指出，二次大戰結束隔年，紅毛港漁民海上作業時撈捕一顆頭顱上岸，漁民建茅草屋入祀供奉，尊稱為「海府將軍」，後來透過漁民「起乩」得知，「海府將軍」自稱日本第38號軍艦艦長。

「海府將軍」隨著紅毛港居民遷至鳳山現址，信眾祭拜70幾年不知「海府將軍」的真實身分，奇怪的是，不斷有日本人來台祭拜。現任管委會主委張吉雄興起探究念頭，多次前往沖繩與日本靖國神社查證史料，終於找到《蓬38號哨戎艇》資料契合，艦長名為高田又男；二戰期間，此艦派駐台灣左營作戰，1944年11月25日遭美軍擊沉，全艦無人生還。

保安堂去年底舉辦海上引靈法會，將艦艇145人的亡靈引回高雄供奉，並將11月25日訂為年度祭典日。今年祭典提早舉辦，昨邀請日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二、沖繩護國神社宮司加治順人與日本民間慰靈團來台交流。

祭拜儀式上，加治順人準備生魚、白米與水果等供品，以日本傳統方式祭拜與追思亡靈，並以榕樹葉淨化與祈福；日本慰靈團訪問團多達51人專程來台參加祭典，以嚴肅軍禮祭拜亡靈。

日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二表示，海軍服務40幾年退休，開心受邀來台參加這個有意義的活動，以前台灣也曾是日本的領土，看見戰亡官兵受到台灣人民友善對待，內心真的很感動，「誠心說一聲謝謝」，希望台日繼續保持友好關係。

紅毛港保安堂是全台唯一祭拜日本軍艦的廟宇，打造縮小版「蓬38號艦」，見證二戰歷史...
紅毛港保安堂是全台唯一祭拜日本軍艦的廟宇，打造縮小版「蓬38號艦」，見證二戰歷史。記者徐白櫻／攝影
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沖繩護國神社宮司（等同住持）加治順人以日式儀式表達追思之意，祈求亡靈都能各自返回...
沖繩護國神社宮司（等同住持）加治順人以日式儀式表達追思之意，祈求亡靈都能各自返回家鄉。記者徐白櫻／攝影
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明天就是沉艦75周年紀念日，日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二（右一）來台參加祭典...
明天就是沉艦75周年紀念日，日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二（右一）來台參加祭典。記者徐白櫻／攝影
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日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二（右二）參觀保安宮牆面，悼念戰爭罹難者。記者徐白...
日本海上自衛隊艦隊前司令香田洋二（右二）參觀保安宮牆面，悼念戰爭罹難者。記者徐白櫻／攝影
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紅毛港保安堂是全台唯一祭拜日本軍艦的廟宇，外觀也很日式。記者徐白櫻／攝影
紅毛港保安堂是全台唯一祭拜日本軍艦的廟宇，外觀也很日式。記者徐白櫻／攝影
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日台親善友好慰靈團團長田口俊哉（右二）率50名團員來台祭拜，祭拜時合唱日本軍歌。...
日台親善友好慰靈團團長田口俊哉（右二）率50名團員來台祭拜，祭拜時合唱日本軍歌。記者徐白櫻／攝影
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得知「海府將軍」真實身分後，紅毛港保安堂打造神像共信眾參拜。記者徐白櫻／攝影
得知「海府將軍」真實身分後，紅毛港保安堂打造神像共信眾參拜。記者徐白櫻／攝影
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