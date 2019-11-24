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高雄大遠百宣傳永安石斑魚節 兒童漁情得獎畫作吸睛

2019-11-24 09:49聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄大遠百周年慶與高雄市永安區公所合作，為舉辦20年的「永安石斑魚節」宣傳造勢，在10樓旋轉梯前展出第20屆「永安漁情我最繪」全國寫生比賽得獎作品展，透過一幅幅生動有趣的畫作，原汁原味的呈現出充滿漁獲豐盛的喜悅及在地文化風情的畫面，展到12月2日止。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，逛街的民眾可以看到「永安石斑魚節」的海洋風情文化，以兒童的純真視角，用畫筆描繪永安石斑魚節活動景象，畫中生動描述出石斑魚節地方盛會。

像獲國中組優等戴愷倫，把漁民大豐收的喜悅與滿足的笑容完美呈現在畫中，細膩的觀察力與純熟的繪畫技巧，讓整幅作品充滿生動與張力，吸引許多民眾駐足欣賞。

寫生比賽吸引510位兒童報名參加，永安區公所林國慶區長表示，舉辦寫生比賽最重要是為活動留下見證，記錄在地美麗的漁鄉風情，推廣兒童及青少年繪畫，培養學童親近海洋文化的興趣，增進對鄉土的認同與愛護。

在具有專業美學素養的評審做最後評選，共150件作品脫穎而出，分別獲得特優、優等、佳作及入選。在高雄大遠百展出的畫作是15名獲特優及優等的兒童畫作，希望透過得獎作品展出，讓更多民眾認識永安石斑魚節的漁鄉風情與文化。

高雄大遠百周年慶與高雄市永安區公所合作，為舉辦20年的「永安石斑魚節」宣傳造勢，...
高雄大遠百周年慶與高雄市永安區公所合作，為舉辦20年的「永安石斑魚節」宣傳造勢，在10樓旋轉梯前展出第20屆「永安漁情我最繪」全國寫生比賽得獎作品展。記者謝梅芬／翻攝
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