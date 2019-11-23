時力議員檢視韓國瑜觀光政績 煙火式多過在地特色

2019-11-23 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



面對大選，很多參選人的政績、問政成果被檢視。時代力量高雄市議員林于凱檢視高雄市長韓國瑜上任近一年來推動觀光的成績，認為很多是「煙火式」的活動，花了錢之後就沒了，他要促市府重視常態性的觀光活動，像3月內門宋江陣、6月愛河龍舟、7月美濃黃蝶祭、10月左營萬年季、11月茂林黑米祭和美濃白玉蘿蔔節、12月永安石斑魚節等屬於在地特色的活動。

林于凱說，韓國瑜上任市長以來，不斷說要推行觀光政策，將遊客數量往上拉升，觀光局今年辦了許多一次性觀光活動，包括光頭日、十大伴手禮票選、包子大賽、春捲大賽、眷村美食賽等等，但是細看活動成果，像是「108年十大伴手禮選拔」，花了大錢辦網路宣傳投票，但最後僅有 5 萬人參與網路票選，結束之後辦了一場記者會…就沒了。

他表示，「光頭日」活動的預算 50 萬元，當初活動的目的是要結合商圈共同行銷宣傳，振興商圈消費。但光頭到底跟商圈有什麼關係？南華商圈最主要的商品是潮流服飾皮件、女性衣物居多，「光頭日」的活動宣傳，是否有跟在地商圈的特色做結合？還是只是為了拍韓國瑜馬屁而辦的一次性活動？在熱度褪去之後，浮現出的是各商圈更多的店家撐不下去，空店在招租。僅憑著個人魅力，在短時間炒熱的活動難以維繫。一個觀光產品是否吸引人，有很多環節得注意。

他說，對於觀光產業發展來說，話題人物效應下降之後，還是必須回到基本面思考：高雄的觀光產業，吸引人之處在哪裡？高雄不是沒有好玩的地方，不是沒有常態性的觀光活動，像是內宋江陣、愛河龍舟、美濃黃蝶祭、左營萬年季、茂林黑米祭、美濃白玉蘿蔔節、永安石斑魚節，都是每年高雄必辦的活動。

他表示，市政府可以選定重點觀光區域，將在地的人文歷史、生態資源及產業特色結合，例如鹽埕區、哈瑪星到旗津，可以串聯出一條兼具海洋風貌、漁村文化、造船工業及老房子、老商圈的好好玩路線；旗山、美濃、杉林、內門，則是體驗客家文化、農村旅遊、手做加工、惡地地質公園及生態旅遊，很適合的路線。