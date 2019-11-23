賴清德誇邱志偉賣力爭取建設 捷運延伸線就質詢50多次

2019-11-23 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／即時報導



高雄市第二選區民進黨立委參選人邱志偉今天成立競選總部，總統府祕書長陳菊、民進黨副總統參選人賴清德站台時都肯定邱志偉為地方爭取重大建設很有「毅力」，賴清德舉例，邱為爭取捷運紅線向北延伸，在立法院時就質詢過50多次。

陳菊說當高雄市長時，不時給邱志偉壓力，告訴邱志偉只要爭取到的中央補助多一點，地方就能少出一點，邱志偉總是不負所託，果真盡可能爭取最多經費，讓許多建設順利推動。

陳菊不忘批抨前總統馬英九主政時，高雄捷運延伸到路竹一案，被退件27次，根本就是「糟蹋」高雄市，蔡英文總統上台之後捷運延伸工程才順利推動，這也是邱志偉努力不懈、持續在中央爭取的成果。

賴清德稱許邱志偉爭取整典寶溪滯洪池工程，第一期工程完工、第二期的地與經費著落了，第三期的預算已編列，捷運延伸線正在進行，還有橋頭科學園區等，邱志偉為了爭取地方建設，盡心盡力，光是捷運延伸線就質詢了50多次。

邱志偉指出，在北高雄8年立委任內，各項建設星羅棋布在各地點，尤其在治水、交通、教育各方面，爭取預算都未曾鬆懈，北高雄地區以往下大雨就淹水，在滯洪池、抽水站、堤防等建設興建後，淹水狀況改善非常多。

交通方面，高11線、連接岡山到永安的保興二路、民主路，捷運往北延伸等工程，都已經完工或正在施工中，爭取的橋頭科學園區目前前置作業也陸續推動，另外傳統產業能進駐的北高雄產業園區也逐漸成形，這些建設能落實投資、增加就業機會，讓北高雄越來越繁榮。