親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

金馬紅毯／尖叫減半、沒了乳波 李安淡定喊：珍惜！

賴清德誇邱志偉賣力爭取建設 捷運延伸線就質詢50多次

2019-11-23 20:38聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

高雄市第二選區民進黨立委參選人邱志偉今天成立競選總部，總統府祕書長陳菊、民進黨副總統參選人賴清德站台時都肯定邱志偉為地方爭取重大建設很有「毅力」，賴清德舉例，邱為爭取捷運紅線向北延伸，在立法院時就質詢過50多次。

陳菊說當高雄市長時，不時給邱志偉壓力，告訴邱志偉只要爭取到的中央補助多一點，地方就能少出一點，邱志偉總是不負所託，果真盡可能爭取最多經費，讓許多建設順利推動。

陳菊不忘批抨前總統馬英九主政時，高雄捷運延伸到路竹一案，被退件27次，根本就是「糟蹋」高雄市，蔡英文總統上台之後捷運延伸工程才順利推動，這也是邱志偉努力不懈、持續在中央爭取的成果。

賴清德稱許邱志偉爭取整典寶溪滯洪池工程，第一期工程完工、第二期的地與經費著落了，第三期的預算已編列，捷運延伸線正在進行，還有橋頭科學園區等，邱志偉為了爭取地方建設，盡心盡力，光是捷運延伸線就質詢了50多次。

邱志偉指出，在北高雄8年立委任內，各項建設星羅棋布在各地點，尤其在治水、交通、教育各方面，爭取預算都未曾鬆懈，北高雄地區以往下大雨就淹水，在滯洪池、抽水站、堤防等建設興建後，淹水狀況改善非常多。

交通方面，高11線、連接岡山到永安的保興二路、民主路，捷運往北延伸等工程，都已經完工或正在施工中，爭取的橋頭科學園區目前前置作業也陸續推動，另外傳統產業能進駐的北高雄產業園區也逐漸成形，這些建設能落實投資、增加就業機會，讓北高雄越來越繁榮。

邱志偉競選總部成立大會現場放了5000張椅子，今天全坐滿。

民進黨副總統參選人賴清德（中）為民進黨立委參選人邱志偉（左）站台輔選，右：邱志偉...
民進黨副總統參選人賴清德（中）為民進黨立委參選人邱志偉（左）站台輔選，右：邱志偉太太安田陽子。記者楊濡嘉／攝影
分享

捷運陳菊賴清德2020選舉2020選舉高雄市立委

相關新聞

潘孟安陪賴瑞隆旗津掃街 分享觀光推動經驗提升旗津

2019-11-23 19:54

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

影／立委參選人總部成立 支持者凍蒜聲連連

2019-11-23 16:52

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

屏東4工藝大師首度合體 「刻話溫情」聯展機會難得

2019-11-23 15:09

帶領導覽高雄六龜老建築修復 吸引人流發展地方產業

2019-11-23 12:09

屏東伴手禮優質店家 「屏東好物」一次報你知

2019-11-23 12:08

台糖公司敦親睦鄰 居家防火宣導

2019-11-23 12:07

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

發現交談的神奇療癒力 他坐著輪椅圓心理諮商師夢

2019-11-23 11:50

讓人感動的台灣燈會已落幕 MIT燈飾仍在海外發光發熱

2019-11-23 10:44

印尼助產專班 體驗孕媽咪闖關

2019-11-23 00:21

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

韓國瑜、陳其邁隔空交火

2019-11-22 23:31

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

高美館獲「2019台灣光環境獎」 光膜打造新型態展間

2019-11-22 20:04

台糖開放土地供承租 高雄新市鎮及亞洲新灣區是新亮點

2019-11-22 19:56

高雄旗山、內門、田寮 部分區域26日中午起停水9小時

2019-11-22 19:39

鼓勵老屋改建翻新 高市建蔽率放寬最高60％

2019-11-22 19:36

寒冬送暖 台電與金門縣府聯袂關懷弱勢

2019-11-22 19:27

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

藍綠1221都在高雄大遊行 李永癸：視實際布署警力

2019-11-22 18:27

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

立委登記今天結束 澎湖縣3人參選

2019-11-22 18:14

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

海巡快艇除役移撥給金大 海巡寶寶到場致意

2019-11-22 16:49

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

掏空路基修好了 大家都在等的宜蘭清水地熱明重新開園

2019-11-23 14:13

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

日本盛岡山車祭移師花蓮 今飆舞踩街

2019-11-22 23:29

雨炸基隆 月眉土資場崩塌 勒令停業

2019-11-22 23:06

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

耶誕樂！台中很迪士尼 彰化傘閃聖誕樹吸睛

2019-11-22 23:36

苗栗立委登記參選12人 歷屆最多人

2019-11-22 21:34

72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

相思木燒4天3夜 金山柴窯1400度燒出迷人印記

2019-11-23 13:28

韓國瑜、陳其邁隔空交火

2019-11-22 23:31

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39

私房景點／花蓮台開心農場 免費親子樂園

2019-11-22 23:22

東海岸旗魚、臍橙產季 歡迎來成功鎮品嘗

2019-11-23 13:45

校園模擬參審法庭 中壢高商學生體驗「參與刑事審判」

2019-11-23 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top