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王齡嬌開火批邱議瑩「鴨蛋立委」 邱提政績不理口水

2019-11-23 17:26聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄第一選區立委選舉是3女1男戰局，其中國民黨提名的王齡嬌今午向民進黨尋求連任的立委邱議瑩叫陣，批評邱4年來毫無政績，在農業、觀光、客家及教育四大領域的提案是0，十足的鴨蛋立委，她將到邱的總部追討1920萬的所得，邱議瑩對此表示，不會花時間與王打口水戰。

高雄第一選區含括旗山、美濃九行政區及阿蓮，田寮、燕巢、大社及大樹等區，幅員居高雄之冠，這次立委選擇，民進黨提名現任立委邱議瑩尋求連任，國民黨提前市議員王齡嬌，前市議員羅鼎城代表台灣民眾黨，親郭台銘的黃繡晶披親民黨戰袍，隨著選情白熱化，王齡嬌開火與邱議瑩捉對廝殺。

王齡嬌今午與近百名韓粉前往鳳山國民黨前高雄縣黨部懸掛「韓張配」巨幅看板，順勢批評同選區對手邱議瑩選舉時才現身，選後不見影。亦指邱不開會、不服務，國內淹水時還跑到波蘭玩，農業、觀光、 客家及教育均未提案，是鴨蛋立委，應該下架，自稱小辣椒的王齡嬌，還宣稱要「辣椒炒蚯蚓」，到邱的總部追討她4年所得。

王齡嬌說，邱平日不做事，選舉到不斷找農委會主委到高雄大放送， 邱任客委會主委的丈夫李永得辦馬拉松，也明顯為邱作嫁，國家機器動很大。

「我根本不想理她」，立委邱議瑩表示，王滿口胡說八道，請王認真看一看「登真報報」，她所有的政績均一目了然，且還有很多沒增列進去，她有一整本的政績可以佐證，不需要花時間與王打口水戰。

高雄第一選區國民黨參選人王齡嬌對民進黨立委參選人邱議瑩「開火」，批邱四年不做事，...
高雄第一選區國民黨參選人王齡嬌對民進黨立委參選人邱議瑩「開火」，批邱四年不做事，邱回應，請她認真看看我的登真報報，一整本的政績。記者王昭月／攝影
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邱議瑩國民黨2020選舉2020選舉高雄市立委民進黨

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