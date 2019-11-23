再造恆春歷史現場 南國與萬國交會學術研討開講

2019-11-23 17:30 中央社 屏東縣23日電



屏東縣政府今天起一連2天舉辦「南國與萬國的交會：全球史視野下的羅妹號、牡丹社事件與十九世紀瑯嶠地方社會」國際學術研討會，再造恆春半島歷史事件時空及論述。

研討會今天開幕，與會貴賓包括國立台灣史前文化博物館長王長華、牡丹鄉長潘壯志、日本作家平野久美子、文化部文化資產局副局長邱建發、屏東縣長潘孟安等多人。

邱建發致詞時指出，文化部提出以「再造歷史現場」結合文化資產保存與地方空間治理，重新連結、再現土地與人民的歷史記憶。透過研討會的交流，除凸顯歷史事件的複雜性，也貼近現代對於歷史事件的思考。

潘孟安表示，屏東縣政府向文化部爭取推動「再造歷史現場」計畫，牡丹社事件是其中之一，期望透過「牡丹社事件」的詮釋，凝聚地方共識，再現歷史記憶，並帶動地方觀光與產業。

潘孟安指出，屏東是台灣歷史與世界萬國的第一個交會點，發生在屏東的1867年「羅妹號事件」、1874年「牡丹社事件」，都是影響台灣歷史的重要涉外事件，從此以後的蝴蝶效應，改變台灣甚至東亞近代史的走向，到百年後的現在仍然持續著。

潘孟安說，他出身恆春半島，20多年前就投入歷史田野調查，當大家只在課本上看到幾頁的羅妹號、牡丹社事件的介紹時，他與許多文史夥伴們一路發現緊緊相扣的歷史軌跡，希望讓更多人知道這塊土地曾經發生的史事，更要從屏東望向世界。

屏縣府文化處表示，為期2天的研討會安排2場專題演講、2場座談及4場論文發表，其中，第1場專題演講邀請日本國際基督教大學教授Robert Eskildsen教授主講日本對於台灣原住民的觀點（1873-1874）；第2場專題演講，邀請到牡丹社後裔、現任牡丹國小教師高加馨，以原住民觀點進行牡丹社事件等研究演說。

首場座談，由台大醫學院名譽教授、長篇歷史小說「傀儡花」作者陳耀昌醫師分享歷史考據的研究心得；第2場座談，由Eskildsen教授及琉球大學教授等多人，共同分享牡丹社事件的研究心得。

4場論文發表，主題分別為「從萬國之眼觀牡丹社事件」、「史料走出新觀點」、「走進地域體會族群互動」及「歷史的牡丹社事件之外」，由國內外14名學者專家及有志於鑽研此領域的青年專業人士共同發表。