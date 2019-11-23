大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



看好陸客瘋打疫苗的商機，台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，初期鎖定陸客，副院長周志建表示，大陸預防醫學的市場很龐大，包括泉州、廈門等城市都有不少醫院想跟他們合作，但受限於原廠的疫苗劑量，所以目前只能採預約制，服務的客人有限。

幾年前中國大陸爆發「問題疫苗」事件後，引發一窩蜂「出境打疫苗」現象，不少人往台灣或是香港進行「疫苗觀光之旅」，但有鑑於香港先前有「水貨疫苗」問題與近期的治安不太平，反而讓金門的打疫苗市場受到關注，不少診所都有大陸客預約，想過來打疫苗。

台中澄清醫療體系成立超過80多年的歷史，號稱是台灣最大的私人醫院，周志建說，他在近幾年去了幾次大陸參加海峽論壇，每次都有大陸醫院想跟他們合作施打疫苗，但考量法令問題，最後他們醫院決定在與大陸一水之隔的金門設立診所，服務更多需要的人，目前有很多大陸的好友洽詢，打算帶家人來施打。

金門澄清診所主任宋易星也說，目前診所僅有施打伏帶疹（Zostavax）疫苗與「九價」子宮頸疫苗，還有貴婦美白針等，未來還會視情況擴大服務項目，引進其他的疫苗。他也提及，市場上的疫苗價格混亂，尤其保存環境，可能也會影響疫苗的效力，他們診所的保證都是從原廠經過低溫宅配到金門，並存放在恆溫的冰箱，安全有保障。