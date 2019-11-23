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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

看好陸客瘋打疫苗的商機，台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，初期鎖定陸客，副院長周志建表示，大陸預防醫學的市場很龐大，包括泉州、廈門等城市都有不少醫院想跟他們合作，但受限於原廠的疫苗劑量，所以目前只能採預約制，服務的客人有限。

幾年前中國大陸爆發「問題疫苗」事件後，引發一窩蜂「出境打疫苗」現象，不少人往台灣或是香港進行「疫苗觀光之旅」，但有鑑於香港先前有「水貨疫苗」問題與近期的治安不太平，反而讓金門的打疫苗市場受到關注，不少診所都有大陸客預約，想過來打疫苗。

台中澄清醫療體系成立超過80多年的歷史，號稱是台灣最大的私人醫院，周志建說，他在近幾年去了幾次大陸參加海峽論壇，每次都有大陸醫院想跟他們合作施打疫苗，但考量法令問題，最後他們醫院決定在與大陸一水之隔的金門設立診所，服務更多需要的人，目前有很多大陸的好友洽詢，打算帶家人來施打。

金門澄清診所主任宋易星也說，目前診所僅有施打伏帶疹（Zostavax）疫苗與「九價」子宮頸疫苗，還有貴婦美白針等，未來還會視情況擴大服務項目，引進其他的疫苗。他也提及，市場上的疫苗價格混亂，尤其保存環境，可能也會影響疫苗的效力，他們診所的保證都是從原廠經過低溫宅配到金門，並存放在恆溫的冰箱，安全有保障。

據了解，目前每週有約20多位陸客到部立金門醫院預約施打「九價」子宮頸疫苗；一般的診所，人數則是公立醫院的數倍，所以很多診所都有施打疫苗的服務；而價格部分，公立醫院，本國籍施打一針約需台幣5至6千元，大陸則收費9千元；一般診所，大陸人一劑就收費2至3千（人民幣），3劑更是上看6千至9千人民幣，市場價格混亂。

金門澄清診所主任宋易星提及，疫苗的保存環境，也會影響疫苗的效力，他們診所的保證都...
金門澄清診所主任宋易星提及，疫苗的保存環境，也會影響疫苗的效力，他們診所的保證都是從原廠經過低溫宅配到金門，並存放在恆溫的冰箱，安全有保障。記者蔡家蓁／攝影
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台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，初期以施打疫苗服務為主。記者蔡家蓁／攝...
台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，初期以施打疫苗服務為主。記者蔡家蓁／攝影
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台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，副院長周志建（左三）表示，大陸預防醫學...
台中澄清醫院醫療體系今天前進金門開設診所，副院長周志建（左三）表示，大陸預防醫學的市場很龐大，所以目前只能採預約制。記者蔡家蓁／攝影
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疫苗金門陸客

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