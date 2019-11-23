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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38聯合報 記者潘欣中／即時報導

屏東縣第2選區（屏南）在民進黨「莊下蘇上」後，演變成9人參選的紛亂賽局，臨陣換將的綠營，因初選落敗的鄭朝明質疑「私相授受」、「家族分贓」，以「正綠」身分參選，讓綠營出現分裂隱憂；蘇震清陣營昨晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，蘇嘉全首度現身為侄子站台，預告12月2日蘇震清東港鎮競選總部成立時，蔡英文總統和黨內重要人士會到場站台。

2008年改單一選區兩票制後，屏南第2選區一直是民進黨的天下，莊瑞雄在黨內提名初選打敗鄭朝明後拚連任；因選區合併禮讓同黨鍾佳濱的立委蘇震清，也是立法院長蘇嘉全侄子，因故未被列入民進黨不分區名單，一度掀起外界所謂「蘇家風暴」，蘇嘉全妻子洪恒珠宣布參選屏北立委後又退選，莊瑞雄接受不分區安全名單後，指定由蘇震清接手，引發泛綠陣營不滿，鄭朝明也趕在最後一天登記參選，認為蘇是空降部隊，他才是初選「應當」提名人。

蘇嘉全在幹部座談會上表示，莊蘇互換是黨內商量的結果，黨內以後會有支持鍾佳濱與蘇震清的宣示性作為，蘇震清在東港鎮成立競選總部時，蔡英文總統及黨內重要人士也會到場站台；在戰鬥型的蘇震清參選區域立委後，莊瑞雄因為口才便給，在列入不分區立委名單後，將扮演空中作戰的角色，擔任蔡英文總統的發言人，也為黨的政策來辯護。

他說，選舉到了就會有很多假訊息，表示媒體報導蘇震清涉入誠美材案，事實上，經由黨廉政會調查後已決議不予立案，也沒有被檢調單位傳訊，可見蘇震清並沒有問題；當初蔡英文總統參選被指涉入宇昌案、蘇貞昌院長參選縣長也被指涉入賽嘉公園石頭案，後來都證明不是事實，請大家這次不要也被騙了。

蘇震清說，雖然立委有選區之分，但他12年來的服務與問政沒有選區之分，只有這樣才能有利於屏東的發展；這次選舉沒有那麼簡單，所面對的真正對手是周議長，民進黨沒有分裂的本錢，希望大家全力支持，讓總統故鄉的2席立委都能當選，蔡英文總統的選票也開得漂亮，連任後可以做很多事情，國會過半則能全力配合，讓台灣愈來愈好。

莊瑞雄以蘇震清常到他的辦公室吃便當來形容兩人的好交情，並表示在高屏區域立委各減1席後，黨決定把不參加初選者列入不分區立委；如今他在黨的安排下，將為黨的政策做辯護，發出台灣的聲音，對於一向顧台灣、也跟隨民意的蘇震清，一定要讓他當選；國民黨總統候選人韓國瑜是一國兩制的，立委不分區名單又有吳斯懷這類的，大家在總統大選一定要支持蔡英文總統，也要讓民進黨在立法院過半，以免在立法院動彈不得。

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蘇震清陣營昨晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，立法院長蘇嘉全首度現身為侄子...
蘇震清陣營昨晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，立法院長蘇嘉全首度現身為侄子站台，預告12月2日蘇震清東港鎮競選總部成立時，蔡英文總統和黨內重要人士會到場站台。圖／英震清競選總部提供
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蘇震清蔡英文民進黨2020選舉2020選舉屏東縣立委

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