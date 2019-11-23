屏東4工藝大師首度合體 「刻話溫情」聯展機會難得

2019-11-23 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



始於2004年的「台灣工藝之家」認證制度，全台只有140人獲授證，堪稱工藝界的奧斯卡；屏東縣文化處今天在演武場舉辦「刻話溫情」雕刻藝術創作展，獲台灣工藝之家殊榮的莊太吉、蔡明海、許萬利、曾文章4位屏東子弟，首度合體聯展，不同的生活背景和創作風格和，卻流露相同的感懷和溫情，一刀一琢盡是藝術家生活經驗的累積，成就不凡技藝。

「真得不容易！」縣文化處長吳明榮說，「台灣工藝之家」認證制度推動15年來，受推薦者需要先在相關領域從業滿30年並經地方文化局推薦，還要在國內外藝術競賽獲得前3名才能進入決選，最後經評選產生，5屆評選共授證全台140位工藝家，可說是萬中選一的菁英人士。

他說，4人從年少時期為了生活，或當學徒或無師自學，成就一生不凡的技藝，將生命歷練和生活情感，內化成木雕創作題材，對他們而言，藝術即是他們的生活經驗和人生哲學；能讓屏東在地4位獲此殊的工藝家合體聯展，機會更是難得，展期至明年2月2日。

來義村的原住民木雕藝師莊太吉（阿給努），用融入排灣族美學的木雕，傳達生命傳承故事，讓傳統與現代、文化與生活靠近，並持續投入文化傳承的部落與學校教學；蔡明海來自新園鄉鹽埔村，以寫實手法表現人與人間的情感，不論是鄉村情境、親情互動或老友的情誼，栩栩如生的人物表情，在他精雕細琢中更顯細膩且真情流露。