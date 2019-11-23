親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

來自屏東農漁村山上的工藝家聯展 刻話土地溫情

2019-11-23 15:43中央社 屏東縣23日電

4名榮獲台灣工藝之家殊榮的屏東工藝家莊太吉、蔡明海、許萬利和曾文章，他們來自屏東農漁村及原鄉，或從學徒出身，或無師自通，工藝作品即日起在屏東演武場聯合展出。

文化處表示，屏東共有9名工藝之家，「刻話溫情」雕刻藝術創作聯展邀請4名工藝之家作品聯展，即日起至明年2月2日在屏東演武場展出。

聯展今天舉行開幕，4名工藝家都到現場，策展人葉亭君介紹4名工藝家作品，他們的木雕及石雕呈現不同的風格、情境，分別來自屏東的農漁村及原鄉，有些因生活當學徒而學會技藝，有些人則無師自通，卻同樣流露出令人感懷的溫情，聯展今天開幕。

來自原鄉來義鄉來義村的木雕藝師莊太吉（阿給努），用木雕方式，表現出生命傳承，無師自通原民工藝。葉亭君表示，莊太吉的作品特別在紋身的符號上呈現出山河自然與人之間共存的關係以直接的生活經驗訴說情感在婚姻、孕育、長者與祖靈間串接而成。

木雕師蔡明海來自新園鄉鹽埔村，原是木工學徒，後來轉為藝術創作。文化處表示，蔡明海的創作以寫實的手法表現出人與人之間的情感，不論是鄉村的情境，或是親情的互動，又或者是老朋友間友誼，作品有祖孫間的慈愛、養鴨生活情景、婦子攜子的親情等，自身生活的體驗從作品中展露無遺。

東港土生土長的許萬利，現居林邊鄉鎮安村，也是木雕學徒出身，創作以寫實主義刻畫出漁村生活的樣貌，除了補魚網、竹筏、抓蛤蜊，還有漁村的信仰文化。他表示，自己以創作紀錄討海人的生活，用作品傳遞情感。

萬丹鄉工藝師曾文章的石雕工藝則是因興趣無師自通，以自學的方式逐漸接觸藝術創作的領域，生活的磨鍊成了創作題材的來源。葉亭君表示，曾文章這次展出的石雕，以簡約、半抽象形式，表現女性圓潤的體態，所刻畫的女性豐腴且充滿幸福感，展現孕育生命的張力與感染力。

屏東

相關新聞

帶領導覽高雄六龜老建築修復 吸引人流發展地方產業

2019-11-23 12:09

屏東伴手禮優質店家 「屏東好物」一次報你知

2019-11-23 12:08

台糖公司敦親睦鄰 居家防火宣導

2019-11-23 12:07

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

發現交談的神奇療癒力 他坐著輪椅圓心理諮商師夢

2019-11-23 11:50

讓人感動的台灣燈會已落幕 MIT燈飾仍在海外發光發熱

2019-11-23 10:44

印尼助產專班 體驗孕媽咪闖關

2019-11-23 00:21

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

韓國瑜、陳其邁隔空交火

2019-11-22 23:31

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

高美館獲「2019台灣光環境獎」 光膜打造新型態展間

2019-11-22 20:04

台糖開放土地供承租 高雄新市鎮及亞洲新灣區是新亮點

2019-11-22 19:56

高雄旗山、內門、田寮 部分區域26日中午起停水9小時

2019-11-22 19:39

鼓勵老屋改建翻新 高市建蔽率放寬最高60％

2019-11-22 19:36

寒冬送暖 台電與金門縣府聯袂關懷弱勢

2019-11-22 19:27

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

藍綠1221都在高雄大遊行 李永癸：視實際布署警力

2019-11-22 18:27

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

立委登記今天結束 澎湖縣3人參選

2019-11-22 18:14

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

海巡快艇除役移撥給金大 海巡寶寶到場致意

2019-11-22 16:49

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

毒品防制進女監 首批學員取得結業證書

2019-11-22 12:04

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38

報吼恁先災！高雄科工館防救災主題展 免費體驗地震屋

2019-11-22 11:18

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

韓國瑜台中拜票 顏清標擺5桌低調宴請

2019-11-22 19:20

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

宜蘭區域立委截止登記 共6人參選

2019-11-22 19:20

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

嘉縣立委選戰藍綠對決 打破明文規定聯盟對戰嘉義王

2019-11-22 17:42

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52

苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47

型男、美女、暖男、平民、財神總統都選立委 嘉義市超熱鬧

2019-11-22 19:20

尷尬！總統蔡英文談農機補助 賴坤成「當選一定有」

2019-11-22 18:27

雲林海線立委1雄3雌大對決 4人4個黨大車拼

2019-11-22 20:38

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

日本溫泉專家對台灣溫泉讚譽有加 泉質好泡湯環境友善

2019-11-22 20:10

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

新北市大新店有線電視 捐食品罐頭給獨居老人

2019-11-22 16:23

「撐香港‧要自由」演唱會南北串連 民眾：香港加油

2019-11-22 20:51

掏空路基修好了 大家都在等的宜蘭清水地熱明重新開園

2019-11-23 14:13

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top