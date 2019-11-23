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帶領導覽高雄六龜老建築修復 吸引人流發展地方產業

2019-11-23 12:09聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高市都發局推動「六龜之心」山城再造計畫，進行歷史建築「池田屋」修繕工程，為讓民眾體驗文資建物修復技術，了解歷史建築故事，今天與六龜區公所辦「池田屋修繕」導覽解說活動，不少民眾到場參與，實地走訪，體會六龜歷史建物的演變，帶動在地居民對自己鄉土情懷的了解，加深社區意識的凝聚。

都發局長林裕益說，「六龜之心」山城再造計畫，以「針灸療法」活絡地方，營造城鄉特色，正著手修復昔日六龜對外交通門戶-「池田屋」，傾力推展歷史古屋再生及城鄉創生。

屋齡90年的高雄客運六龜站，原名為「池田屋」，是六龜區唯一具有歷史建築身分的日式老屋，都發局透過「六龜之心」山城再造計畫的推動，將原本破敗傾頹的建築，改造為「六龜故事館」及旅遊資訊中心。自今年3月修復，如今已逐漸修復重現當年風貌。

六龜區長楊孝治表示，為使老街再拾生機，將成立營運輔導團隊，引進在地居民或社區人文協會投入懷舊產業、特色商店，並結合彩蝶谷生態，透過遊程規畫，讓旅人認識六龜之美，體驗在地濃厚的人情味，進而帶動年輕人回鄉，活絡地方經濟。

都發局都市開發處長郁道玲指出，日據時期，六龜就是採樟及林業重鎮，日人池田兵太郎於1929年建立池田屋作為旅舍，做為外來日人及日警的招待所與休息處。1961年轉由高雄客運公司承購，做為客運站使用，日後50餘年，肩負起六龜、茂林、桃源等地住民聯外交通轉運樞紐。2003年9月8日登錄為歷史建築。

高雄都發局委託建築師劉金昌規畫池田屋歷史建築修復，以2004年原高蜼縣府時期的調查研究為基礎，發掘出許多隱蔽於老建物的獨特文史價值，例如，屋內以荖濃溪卵石及溪旁所生菅莖為材料，製作房屋的布基礎及牆體；以漿砌卵石及編菅莖夾泥的特殊工法施作，也有別於一般日式木造建築的磚造布基礎、編竹夾泥牆體等型式，在在彰顯出池田屋起造時，地處偏遠、資源匱乏的時空背景，除軸組立柱採用台灣檜木，木屋架更大幅使用二手材料，獨特的就地取材建築方式，也可見一斑。

劉金昌建築師表示，池田屋面積約266平方公尺，有南、北、東棟及玄關，形狀類似ㄇ字形建築，為尊重老屋承載的歷史意涵，修繕工作也遵循原形貌、原工法的修復原則，構件修復也重於更新材料，同時適度開放工法，以充分展現歷史建築特色。

劉金昌建築師也為走訪歷史建築施工現場的民眾，詳細說明匠師如何剝除梁柱油漆，重現木材原貌及顏色，又是如何悉心將屋頂回復為日式黑瓦，更以檜木立柱續接方式修復軸組台，無處不在的細膩巧思。

六龜圖書分館主任王鵬字說，池田屋周邊是六龜舊時最熱鬧的老街區，聚集北部遷移而來的客家族群，從事採樟製腦工作。池田屋見證六龜地區的開發歷史，同時保留移工、求學者及住民的共同生命記憶，是碩果僅存的日式旅社建築，更顯彌足珍貴。

六龜社區發展協會理事長柯新武說，兒時記憶中的六龜街區，往昔的華南街因興建南橫公路工程及山林伐木興盛，他的母親因而購入當年的華南閣酒家，改為金山旅館，提供旅外人士住宿，池田屋展開修繕工作，保存六龜文化，也讓在地人看見六龜昔日風華。

高市都發局推動「六龜之心」山城再造計畫，進行歷史建築「池田屋」修繕工程，為讓民眾...
高市都發局推動「六龜之心」山城再造計畫，進行歷史建築「池田屋」修繕工程，為讓民眾體驗文資建物修復技術，了解歷史建築故事，今天與六龜區公所辦「池田屋修繕」導覽解說活動。圖／高雄市都發局提供
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屋齡90年的高雄客運六龜站，原名為「池田屋」，都發局透過「六龜之心」山城再造計畫...
屋齡90年的高雄客運六龜站，原名為「池田屋」，都發局透過「六龜之心」山城再造計畫的推動，將原本破敗傾頹的建築，改造為「六龜故事館」及旅遊資訊中心。如今已逐漸修復重現當年風貌。圖／高雄市都發局提供
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參觀導覽高雄六龜老屋修繕學員，學習以菅莖為做為修屋材料。圖／高雄市都發局提供
參觀導覽高雄六龜老屋修繕學員，學習以菅莖為做為修屋材料。圖／高雄市都發局提供
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高市都發局推動「六龜之心」山城再造計畫，為讓民眾體驗文資建物修復技術，了解歷史建...
高市都發局推動「六龜之心」山城再造計畫，為讓民眾體驗文資建物修復技術，了解歷史建築故事，今天與六龜區公所辦「池田屋修繕」導覽解說活動，不少民眾到場參與，實地走訪，體會六龜歷史建物的演變。圖／高雄市都發局提供
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高雄六龜池田屋外觀。圖／高雄市都發局提供
高雄六龜池田屋外觀。圖／高雄市都發局提供
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歷史建築六龜修復

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