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屏東伴手禮優質店家 「屏東好物」一次報你知

2019-11-23 12:08聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

又是歲末年終，年節送禮好時節，屏東縣政府蒐羅歷年來入選屏東伴手禮的優質店家，製作「屏東好物」刊物，共集結210家優質店家，分別為「好物」56家、「好禮」76家、「好店」47家、「好農」31家，圖文清楚介紹各家的特色產品或禮盒包裝，不論口感風味、產品整體設計包裝都是高cp值，還貼心附上店家連絡電話、地址，方便企業機關及民眾連繫選購。

縣府傳播暨國際事務處長黃嘉說，民間促銷活動都會印製型錄吸引消費者，政府行銷也不能拘泥，希望藉由「屏東好物」推廣屏東優質產品並且帶動買氣，為表示屏東人的熱情，還特地請縣長潘孟安寫信，隨書寄給各大企業和機關團體推薦屏東好物。

潘孟安在信中指出，這本伴手禮型錄分為好物、好禮、好店、好農等4個單元，囊括屏東縣境內可能是許多人早已孰悉的經典伴手禮、默默耕耘用心做事的優質商家、或才剛創業起步但深具實力的夥伴；不管是承襲傳統的好味道，或者嚴選食材的再創新，都是每個店家、每份在地的專注與用心。

他說，「送禮，要送到心坎裡」好東西要和好朋友分享，希望能讓更多的朋友知道屏東好物，屏東伴手禮就是大家送禮傳達心意的首選，歡迎把屏東的美好打包帶走。縣府提供限量100本，歡迎民眾至傳播暨國際事務處免費索取，領完為止，如需電子版可至「愛屏東縣觀光旅遊網」下載。

屏東縣政府蒐羅歷年來入選屏東伴手禮的優質店家製作「屏東好物」刊物，共集結210家...
屏東縣政府蒐羅歷年來入選屏東伴手禮的優質店家製作「屏東好物」刊物，共集結210家優質店家，方便企業機關及民眾在歲未選購。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府伴手禮潘孟安

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