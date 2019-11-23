高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「駁二動漫祭—同人誌創作展」11月23、24日在高雄駁二藝術特區登場，Coser在園區比拚，穿梭各個時空。今年動漫祭充滿人潮與活力，共有超過千個同人誌創作社團參與，每日限量1000個動漫精品福袋送給民眾，動漫迷大排長龍。

高雄市代理市長葉匡時化身哈利波特，文化局副局長林尚瑛扮成黑魔女，一同為動漫祭助陣。葉匡時表示，駁二動漫祭不僅是高雄重點文化活動，更是台灣動漫界的年度盛事，藉由慶典式活動來提供創作者們同場較勁的舞台，希望台灣在動漫文化領域有更厚實的基礎及發展潛力。

今年駁二動漫祭橫跨四個場館，P2倉庫、P3倉庫與自行車倉庫，是「同人誌創作展」及「動漫出張美食館」會場；B4倉庫則是專屬樂迷的音樂表演舞台，活動特別來賓邀請到日本聲優母女檔井上喜久子&井上穗乃花同台出席，還有以《魔法少年賈修》、《獸拳戰隊》歌曲成名的歌手谷本貴義。

音樂祭典也是駁二動漫祭的重頭戲，「Link Tour ACG Band Live」匯集全臺人氣動漫音樂團體，更邀請日本、馬來西亞、泰國等地的演出者。「動漫出張美食館」由高雄知名「TUKUYOMI月讀女僕咖啡」，與長期經營IP授權轉換成美食的「台灣地方商品商機推進會」，結合料理與動漫文化，發揮想像力以漫畫創意入菜，將畫中的食物變成真實的美食上桌。

台灣動漫特色特展《愛的千萬種形式-動漫文化特展》，將呈現一部作品完成後與粉絲之間的各種互動，產生了作品發展更多種形式的可能性。例如特攝迷從觀賞電影到自己投入製作戲服並製作電影，收藏家從純粹組模型延伸成為新的創作，展中也一同探討漫畫文本如何與演員對話。文化局也特別規劃討論虛擬偶像VTuber的崛起，搭配互動講座，探討這樣的新型態媒體。