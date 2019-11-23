發現交談的神奇療癒力 他坐著輪椅圓心理諮商師夢

2019-11-23 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



42歲李克翰在23歲時發生嚴重車禍，因脊椎受傷胸部以下癱瘓，終身得坐輪椅度日，遭逢人生遽變，他不想自暴自棄，決定化悲傷為力量，出院後選擇重返校園，透過朋友陪伴、交談漸漸走出陰霾，發現心靈療癒的神奇力量，甚至勝過藥物，也對心理諮商領域產生興趣，攻讀研究所並考取證照，他以「過來人」的實際經歷，成為身障者最具說服力的心理諮商師。

勞動部屏東就業中心為激勵身心障礙求職者突破障礙限制、積極尋職，昨天邀請心理諮商師李克翰擔任成長團體活動講師，分享過去多年如何努力克服後天身體障礙限制的成功就業職涯歷程，盼藉此鼓勵學員以正向態度肯定自我，強化尋職信心。

李克翰說，在出車禍之前，是活潑外向的陽光大男孩，盡情享受大學的校園生活，不料大二某天，一場突如其來的嚴重車禍，讓一切都變了，車禍後醒來時，發現胸部以下沒有知覺，感覺不妙，直到醫師親口證實，終身得坐輪椅度日，才知道事態嚴重，感覺人生萬念俱灰，家人親友雖不斷安慰，但不知道接下來的日子怎麼過，這樣的身體狀況，要怎麼養活自己、下半輩子怎麼辦。

他說，度過2年漫長又艱苦的復健治療期，發現自暴自棄、封閉自我不是辦法，轉個念拋開所有負面想法，為讓自己和家人的生活逐漸回歸正軌，決定重返校園；「我渴望結交朋友，與人交談、交心」，在學校結交新朋友後，藉由談心和互動慢慢走出悲傷和陰霾，發現交談有股心靈療癒的神奇力量，也對心理諮商領域產生濃厚興趣，設下成為諮商心理師目標後，努力邁進，不僅一圓職場夢，還可幫助身心障礙求職者找到職涯方向。