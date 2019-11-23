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讓人感動的台灣燈會已落幕 MIT燈飾仍在海外發光發熱

2019-11-23 10:44聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

今年台灣燈會屏東大鵬灣主燈區結合海陸空3D展演和絢麗燈飾，被網友大讚是「史上最美燈會」，燈會落幕後，部分轉至屏東各地展出，部分跨海出國參展，其中屏東麟洛和高樹國小的花燈作品，5月受邀至日本岐阜縣美濃市參展，散發「台灣味」的可愛造型大受歡迎，將留在日本陪伴孩子，另有3件作品明年初將到丹麥哥本哈根參展，繼續在海外發光發熱。

縣長潘孟安說，縣府團隊當初在規劃台灣燈會時，希望燈會作品不只講究設計、創新，更不是一次性展出，可以環保再利用，除了主燈「巨鮪來富」在內的6座大型特色燈原地保留做為觀光亮點，部分移至不同地點展出，還有不少作品受邀至國外展出，或參加國際大賽獲獎甚至被典藏；美麗燈飾成為「文化觀光大使」，做了最好的國民外交，也是「台灣之光」。

縣府表示，日本美濃市今年以「美濃和紙燈飾藝術展」在台灣燈會中展出日本和紙文化之美，日方也對台灣味燈飾設計很感興趣，邀麟洛國小「麒麟兄妹」、高樹國小「好運旺旺梨」等8座燈飾，安排在日本黃金周「美濃市步行者天國」活動展出，讓日本民眾了解，台灣燈飾不是只有新北市的平溪天燈，還有更多造型變化；最近接獲美濃市通知，可愛的燈飾甚受居民喜愛，再轉至當地有50年歷史的雙葉幼稚園保存，再次溫暖日本孩子的心。

縣府統計，2019台灣燈會燈飾海外參展，除了岐阜縣美濃市，知名的日本青森睡魔祭也邀台灣花燈參展，其中屏東監獄製作的「火焰戰豬─天蓬元帥」花燈，因是日本人熟知的西遊記中的豬八戒，在睡魔祭時超級吸晴，大出風頭；另有3座花燈燈飾「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」明年初受邀到丹麥哥本哈根參展；「一鹿屏安」及「和屏共好」前往馬來西亞參展，之後由馬國收藏。

縣府表示，部分作品飄洋過海外，還有多座燈飾在屏東縣內繼續點亮，如「生命樹」在屏東縣立體育館旁，「山海昇屏」、「鷹揚豆起」等在屏東縣民公園、「mata的線索」在屏東公園等、「琉璃森林」等墾丁福華飯店。

在台灣燈會中展出被喻為「夜明珠」的「恆春風巢」，明年初受邀到丹麥哥本哈根參展。記...
在台灣燈會中展出被喻為「夜明珠」的「恆春風巢」，明年初受邀到丹麥哥本哈根參展。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會落幕後，部分作品轉至屏東各地展出，部分跨海出國參展，其中屏東麟洛和高樹國...
台灣燈會落幕後，部分作品轉至屏東各地展出，部分跨海出國參展，其中屏東麟洛和高樹國小的花燈作品，5月受邀至日本岐阜縣美濃市參展，散發「台灣味」的可愛造型大受歡迎，將留在日本陪伴孩子。圖／屏東縣政府提供
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台灣燈會屏東縣美濃

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