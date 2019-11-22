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高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市觀光局主任祕書高美蘭請辭，高雄市新聞局長王淺秋表示市長韓國瑜已經知道此事，尊重並同意高美蘭的決定。高美蘭今天也貼文在觀光局的群組裡，向同事道別，其中提及「民主政治的常態，政務官的更迭，相信各位早已習以為常，但對我來說，這是我人生中的一段善緣，十分珍惜。」顯現對這段經驗的重視。

王淺秋受訪時說，高美蘭因為經歷這段時間很多的攻擊和質疑，高認為以自己專業的能力但受到這麼多不應該有的對待，依她個人的判斷，想要請辭，所以市府就尊重高的決定，韓國瑜市長基本上是同意高的請辭。

王淺秋表示，高美蘭日前請長假時，已經完成職務的交接。由於辭職還是有正常的公文程序，高今天雖聲明即日起辭去主祕職，仍要完成行政程了後，整個離職的程序才會完成。

高美蘭給觀光局同事的Line文中提到，10個月前，因為韓國瑜市長的邀請，她踏上了這段奇幻之旅，成為高市府觀光局的主秘。初來乍到，觀光局的人對她伸出友善的雙手，協助她快速進入狀況，這10個月中，大家一起辦了大大小小的活動，一起克服困難，一起被檢討，一起享受美好的成果，「高雄」對她而言，早已從「你們高雄」，變成「我們高雄」。

「如今，因為政治的紛擾，使我不得不在今天提出辭呈，我要特別在這裡感謝大家的友誼和專業的協助，相信未來在邱代理局長、葉副局長及孫專委帶領之下，觀光局一定能持續發光，為高雄創造更美好的未來。

民主政治的常態，政務官的更迭，相信各位早已習以為常，但對我來說，這是我人生中的一段善緣，十分珍惜。我始終相信，慈悲沒有敵人，我來的目的，就是為了成就各位、成就高雄，我知道還有很大的努力空間，但我盡力了！」

高美蘭表示，觀光局同仁真誠友善可愛的笑容，就是她這10個月最珍貴的收穫。未來她永遠是觀光局的義工，一定默默在背後協助大　家。「那美好的仗，我們一起打過，各位親愛的朋友，我們後會有期。」

請辭的高雄市觀光局主任祕書高美蘭（右）日前赴日行銷高雄觀光。圖／高雄市觀光局提供
請辭的高雄市觀光局主任祕書高美蘭（右）日前赴日行銷高雄觀光。圖／高雄市觀光局提供
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韓國瑜王淺秋

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