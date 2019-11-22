親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



親民黨高雄市議員吳益政今天早上才動念參選立委，親民黨中央派員搭高鐵為他送政黨推薦書，宋楚瑜晚間還致電表示感謝。本報資料照片 分享 facebook

2020立委選舉高雄市選委會受理的最後一名參選人，是親民黨籍高雄市議員吳益政，親民黨主席宋楚瑜今天晚間打電話給吳益政感謝吳最後決定參選。

吳益政說，事實上他是今天早上起床之後邊為其他參選人寫政見邊想，要把自己的想法給別人當政見，為何不自己參選取得發言權去發表？到中午打電話給親民黨中央「打招呼」，黨中央派員從台北搭高鐵把政黨推薦書送到高雄給他，他覺得「這麼麻煩黨部的人，這下不參選不好意思了！」，就趕著登記截止前完成登記。

吳益政說，親民黨很尊重他的意見，宋楚瑜曾向他提過參選2020立委選舉的事，他覺得不會贏，一直沒有答應，直到今天「想開了」，不計輸贏，要給自己發言的機會，因為不管各黨總統參選人也好、立委參選人也罷，沒有人真正為解決高雄面臨的問題提出具體可行的政見，他有很多想法，與其說服別人把這些想法列為政見，不如自己去論述。

他表示，真的是今天早上才萌生不如自己參選的念頭，中午打電話給親民黨中央，本來是要告訴他們自己決定參選太匆促了，政黨推薦書可能來不及填寫了，所以打算用無黨籍參選；沒有想到黨部的人說，要嘛不選，如果要選一定要用親民黨選，他們可以搭高鐵專程把政黨推薦書送到高雄；下午3時許，親民黨推薦書真的送到高雄給他。

「人家都專程送來了，我不好意思不選了，所以就去登記。」吳益政說他的政見有多項，其中三項為要，即主張「主權獨立、兩岸邦聯」、「中央與地方，分稅各50 %，健全地方財政自主發展」，以及「軍公教警／勞工退休金／國民年金管理績效維持每年6%的投資報酬率，確保全民退休保障」。

宋楚瑜明（23日）將到高雄為在第七選區（鳳山區）參選的親民黨秦詩雁加油打氣。親民黨在高雄共有4人參選立委。