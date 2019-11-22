高美館獲「2019台灣光環境獎」 光膜打造新型態展間

2019-11-22 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市立美術館首波展覽空間重塑計畫〈光間－流動的靜謐〉，獲選第二屆「台灣光環境獎」，今天在淡水雲門劇場舉辦頒獎典禮。光環境獎評審團主席周鍊指出，「光」不單為了被看見，更是為了激發感知。

台灣光環境獎由中強光電文化藝術基金會發起，基金會董事長姚政仲表示，辦理台灣光環境獎是為建立推廣台灣良善優美的光環境，探究照明如何與環境對話，減少光害，提升社會重視此現象。

獲獎的高美館〈光間－流動的靜謐〉，展場透過環境照明系統的改造，讓展覽空間、藝術作品與光線融合，產生完美的對話；並運用「光膜」系統，創造出傳統燈光無法達到的呈現方式。105展覽室側邊走道引入自然光線、與人造燈光形成細緻優雅的呼應關係。

高美館李玉玲館長表示，很榮幸獲得2019台灣光環境獎的肯定，並特別感謝高雄市府挹注資源與文化局的大力支持，讓高美館在2017年轉型行政法人之際，完成創館23年來首次的大型展覽空間改造。高美館法人化後，邁入新形態的美術館，為因應當代藝術作品的不同需求與多元化的策展，跨領域、跨平台的展示與美感的需求日趨迫切，首波的空間改造便率先從適合展示當代藝術作品的104、105展場空間，進行美感與專業設施的重塑與升級計畫。

高美館2018年以《靜河流深》作為重新啟用104-105展覽空間的首檔展覽，接續在這個空間裡推出《為無為─謝英俊建築實踐展》、和東京森美術館共同策辦的《太陽雨》，以及現正展出中的《以光織界－徐永旭的藝術世界》。透過光線與空間的相互呼應，每場展出都能看到細緻而迷人的變化。

李玉玲表示，希望透過改造後的展覽空間，提升觀者對空間的敏感度，並因為身處於這樣特殊的空間氛圍裡，進而打開觀眾對於藝術作品更敏銳的感知。

高美館是國內公立美術館第一個採用科技、節能的全新光膜系統打造的新型態展覽空間，以「光間」為策劃概念，利用電腦自動化系統控制展場中每一盞燈光的亮度，如劇場式的舞台燈般，能夠以漸暗、漸亮的方式，精準地調整藝術作品所需要的呈現方式。展場的晶化地坪以無縫施作的工法處理，讓天、地與整體展間宛如一體成形，營造出沉然幽靜的氛圍。