台糖開放土地供承租 高雄新市鎮及亞洲新灣區是新亮點
台糖公司配合台商回流政策及促進產業發展，活化高雄市商業區土地，推出不少土地放給業者投資，不過，這些土地只租不賣，提供業者來高雄投資，帶動更多商機。
這次開放供承租的土地，主要有高雄新市鎮第一期5.67公頃商業區土地、港埠商業區4.32公頃土地及亞洲新灣區特貿7D2.65公頃土地等。
高雄新市鎮位在於高雄市北側，橫跨橋頭區和燕巢區，規畫為北高雄創新都市機能中心。第一期緊鄰省道台1線，規劃為兼顧商業服務需求及居住品質的複合型新市鎮。第二期於今年10月通過約185公頃的產業專用區，將作為南部科學園區高雄橋頭園區基地，串連南科台南基地、楠梓加工出口區及仁武產業園區等，形成南部最重要的科技產業走廊，迎接台商回流投資。
台糖表示，不僅將提供龐大就業機會，可望吸引更多的從業人才、家庭移居到高雄新市鎮。為可預見的發展願景，提高商業活動，台糖公司釋出7筆合計約5.67公頃商二及商三土地，要帶動地方經濟發展。
亞洲新灣區總開發面積580餘公頃，涵蓋苓雅、前鎮、鹽埕及鼓山區等港灣地段，區域內重大建設密集度堪稱高雄之最，總投資金額上千億元。
台糖公司提出兩宗大面積商業用地-港埠商業區和特貿7D。港埠商業區緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區和高雄流行音樂中心，範圍涵蓋大義倉庫區、綠地和停車場。台糖公提出綠地和停車場區域，占地4.32公頃；特貿7D面積2.65公頃，位在成功二路旁，臨接夢時代購物廣場。兩宗基地都位處商業熱點，交通便捷。
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