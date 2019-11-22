台糖開放土地供承租 高雄新市鎮及亞洲新灣區是新亮點

2019-11-22 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



台糖公司配合台商回流政策及促進產業發展，活化高雄市商業區土地，推出不少土地放給業者投資，不過，這些土地只租不賣，提供業者來高雄投資，帶動更多商機。

這次開放供承租的土地，主要有高雄新市鎮第一期5.67公頃商業區土地、港埠商業區4.32公頃土地及亞洲新灣區特貿7D2.65公頃土地等。

高雄新市鎮位在於高雄市北側，橫跨橋頭區和燕巢區，規畫為北高雄創新都市機能中心。第一期緊鄰省道台1線，規劃為兼顧商業服務需求及居住品質的複合型新市鎮。第二期於今年10月通過約185公頃的產業專用區，將作為南部科學園區高雄橋頭園區基地，串連南科台南基地、楠梓加工出口區及仁武產業園區等，形成南部最重要的科技產業走廊，迎接台商回流投資。

台糖表示，不僅將提供龐大就業機會，可望吸引更多的從業人才、家庭移居到高雄新市鎮。為可預見的發展願景，提高商業活動，台糖公司釋出7筆合計約5.67公頃商二及商三土地，要帶動地方經濟發展。

亞洲新灣區總開發面積580餘公頃，涵蓋苓雅、前鎮、鹽埕及鼓山區等港灣地段，區域內重大建設密集度堪稱高雄之最，總投資金額上千億元。