親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

高雄旗山、內門、田寮 部分區域26日中午起停水9小時

2019-11-22 19:39聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

自來水公司七區管理處表示，為配合鏡面淨水廠辦理108玉井所高壓電氣設備檢驗，高雄旗山、內門與田寮三區部分區域暫時停止供水，停水時間為11月26日中午12點至晚上9點。

內門區停水區域包含金竹、溝坪、永興、永吉、永富、石坑、東埔、內門、內豐、光興、中埔、內東、觀亭、瑞山、內南等里。旗山區則有永和里（火路地區）、三協里（花旗社區）、大林里（溝坪路部分）；田寮區則涵蓋鹿埔與古亭兩地。

因應電氣設備檢驗，旗山、內門與田寮三地用戶會停水9小時。圖／取自七區管理處網站
因應電氣設備檢驗，旗山、內門與田寮三地用戶會停水9小時。圖／取自七區管理處網站
分享

停水

相關新聞

高美館獲「2019台灣光環境獎」 光膜打造新型態展間

2019-11-22 20:04

台糖開放土地供承租 高雄新市鎮及亞洲新灣區是新亮點

2019-11-22 19:56

鼓勵老屋改建翻新 高市建蔽率放寬最高60％

2019-11-22 19:36

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

立委登記今天結束 澎湖縣3人參選

2019-11-22 18:14

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

海巡快艇除役移撥給金大 海巡寶寶到場致意

2019-11-22 16:49

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

毒品防制進女監 首批學員取得結業證書

2019-11-22 12:04

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38

報吼恁先災！高雄科工館防救災主題展 免費體驗地震屋

2019-11-22 11:18

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

高雄立體綠化2.0 長庚醫院屋頂變花園

2019-11-21 23:58

三工處長林清洲 服務43年 宛如「公路活字典」

2019-11-21 23:08

蓮池潭開放垂釣？ 高市府：可試辦

2019-11-21 23:04

高市府不補助年貨大街也不發小紅包？誤會一場！

2019-11-21 22:20

高市府官員相繼請假 綠議員批迴避議會監督

2019-11-21 21:47

退而不休！她退休種台灣香檬 契作穩定口袋賺飽飽

2019-11-21 19:46

43個年頭都在造路明年將退休 他被稱作「公路活字典」

2019-11-21 19:26

立體綠化結合園藝治療 高雄長庚觀湖耕心園打頭陣

2019-11-21 18:56

激戰台南 藍營四部曲vs.綠營一部曲

2019-11-21 18:06

屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36

高雄推薦11月好書 自由作家張J《從工程到旅程的勇氣》

2019-11-21 16:11

美濃灌溉閘門受肯定 高雄水利會獲城市工程金質獎

2019-11-21 15:57

台南夢時代扶輪社贊助成立劇團 支持宣導預防失智

2019-11-21 14:51

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

強風吹斷2饋線 新竹縣市晚間6千多戶停電

2019-11-21 22:44

驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42

基隆豪大雨 從昨晚到清晨災情不斷傳出

2019-11-22 08:22

豪大雨襲擊基隆重創 月眉土資場即日起停止營業

2019-11-22 10:36

基隆月眉路大雨傳有土石流走山？警方：雨大但路沒中斷

2019-11-22 03:15

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

竹縣奪命路段榜首 竹北自強南路

2019-11-21 22:43

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

挑戰幸福縣市四連霸敗「北」 林智堅發願明年重返第一

2019-11-21 21:27

台南幸福指數入榜 藍營酸：黃偉哲做1年就打臉蔡賴配

2019-11-22 11:35

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

雨勢不斷釀災！基隆源遠路山壁崩坍 幸未砸中人車

2019-11-22 10:06

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

一年一度別錯過！新北「環保挖寶趣」23日下午登場

2019-11-22 07:18

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

縣市幸福指數排名大躍進 桃園勇奪第3名

2019-11-21 20:52

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

無須保留 南投郡役所眷舍拆了

2019-11-21 23:40

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38

雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52

吃有機為健康！中醫師推動台南佳里有機農業聚落

2019-11-22 07:57

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

北市將不接受議員違建陳情 羅智強：這點肯定柯文哲

2019-11-22 12:29

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

雲林花生議題延燒 縣府將對地補貼籲農委會資金快到位

2019-11-22 14:29

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17

「仙草花節」23日浪漫登場 警方交管疏解人車潮

2019-11-21 20:53

美食當前不心動3個月鏟肉10公斤 林右昌：還要繼續

2019-11-22 15:29

雲林花生暴跌 陳吉仲：20億因應

2019-11-21 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top