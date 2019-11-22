鼓勵老屋改建翻新 高市建蔽率放寬最高60％

2019-11-22 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府都發局為加速高雄市老舊透天厝翻新，今年8月啟動「建蔽率」專案通盤檢討，今天都市計畫委員會審議，未來只要是建蔽率在60％以下的住宅區土地，興建5層樓以下的透天厝住宅，建蔽率最高可提升至60%，可望鼓勵私有老舊建築物改建翻新，改善居住品質與城市景觀。

高雄市都委會今天經充分討論，參採人民陳情意見，通過刪除「基地需在90平方公尺以下」限制條件，修正為「住宅區之建築樓層在五層樓以下者，建蔽率得放寬至60%」。

高雄市都發局說，未來無論建築基地大小規模，只要是建蔽率在60％以下的住宅區土地（包含住一、住二、住三、住四），興建5層樓以下的透天厝，建蔽率都可以提高到60％，有利鼓勵私有老舊透天厝的改建翻新。

高雄市都發局今年起首先針對各項都市計畫、都市設計審議，相關不合時宜法令規範，進行全面檢討，相關行政作業流程，大幅提升行政效能，簡政便民，打造友善投資環境。

高雄市都發局長林裕益表示，相較於北部都會區，以公寓大廈為主的城市建築，高雄有近80%是「透天厝」，占最大宗。影響透天厝能蓋多大面積的關鍵在於「建蔽率」。

縣市合併之前，原高雄市都市計畫住宅區的建蔽率，日據時期為55％，直至實施建築管理時期提高為60％；1993年以後，又因配合全面實施容積率，將住宅區依臨路寬度，再細分為「住一」到「住五」，將「建蔽率」區分為40%、50％及60%三級。