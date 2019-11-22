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寒冬送暖 台電與縣府聯袂關懷弱勢

2019-11-22 19:27聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

寒冬送暖、關懷弱勢低收入户！ 台電金門區處暨金門縣府社會處長期關懷弱勢，今天前往大同之家、家扶中心、晨光教養院、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體、急難戶、低收入户等，共致贈慰問金新台幣31萬元，展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，深獲各界好評。

為善盡國營企業責任、落實關懷地方弱勢族群，縣府社會處長董燊及台電金門區營業處長楊崇和、除役及選址溝通中心金門溝通小組共同合作到地區各弱勢團體關懷，首站就到大同之家探慰院民；楊崇和表示，台電的辦公室與大同之家兩地相距很近，趁此歲末年終之際，特別到院裡來關懷長者，跟長輩們親切的問候，也提醒大家最近天氣多變化，要多保重身體。

眾人前往家扶中心、晨光教養院、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體慰問後；也探慰5户急難戶，各贈送 1萬800元、以及17户低收及殘障户，各贈送8千元，關心他們的家庭狀況，表達台電公司的一份關懷心意。

台電金門區營業處表示，歲末年終大家相互祝福之時，仍有些鄉親因遭逢變故，需要我們一同關心，更希望藉此關懷行動，達抛磚引玉的效果，並呼籲社會大眾善盡一己之力，幫助需要幫忙的人，使弱勢民眾都能感受到社會的關心，讓社會氛圍更加祥和温馨。

台電金門區處暨金門縣府社會處金門縣政府社會處今天前往大同之家、家扶中心等社會團體...
台電金門區處暨金門縣府社會處金門縣政府社會處今天前往大同之家、家扶中心等社會團體致贈慰問金。記者蔡家蓁／攝影
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台電金門家扶中心

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