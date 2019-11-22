寒冬送暖 台電與縣府聯袂關懷弱勢

2019-11-22 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



寒冬送暖、關懷弱勢低收入户！ 台電金門區處暨金門縣府社會處長期關懷弱勢，今天前往大同之家、家扶中心、晨光教養院、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體、急難戶、低收入户等，共致贈慰問金新台幣31萬元，展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，深獲各界好評。

為善盡國營企業責任、落實關懷地方弱勢族群，縣府社會處長董燊及台電金門區營業處長楊崇和、除役及選址溝通中心金門溝通小組共同合作到地區各弱勢團體關懷，首站就到大同之家探慰院民；楊崇和表示，台電的辦公室與大同之家兩地相距很近，趁此歲末年終之際，特別到院裡來關懷長者，跟長輩們親切的問候，也提醒大家最近天氣多變化，要多保重身體。

眾人前往家扶中心、晨光教養院、福田家園、身心障礙者家長協進會等社會團體慰問後；也探慰5户急難戶，各贈送 1萬800元、以及17户低收及殘障户，各贈送8千元，關心他們的家庭狀況，表達台電公司的一份關懷心意。