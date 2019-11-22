屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣政府近年打造屏東青創基地、職人町，擴展在地青年創業空間；不過，屏東縣議員陳揚今天質詢指出，縣府花了6千多萬，打造兩個據點，立意良善也備受期待，但青創業者在實質收益上，並不理想，青創基地平均每月收益，甚至比最低基本工資還低，年輕人待不下去，商家流動率高，應審慎評估定位案和營運方向。

陳揚指出，青創基地邁入第3年，按照勞工處提供資料，今年1月至10月期間，卻僅有340多萬收益，平均每個月才30多萬，目前總共8間店家，平均每月每間收益3萬多，扣除成本，淨利可能只剩一半，1.5萬元比最低基本工資還要低。

「重點是要解決問題」陳揚說，從資料分析，明顯就是跟年輕人說，來這個地方做生意就是沒錢賺，年輕人待不下去流動率就高，縣府應檢討改善。

陳揚觀察，職人盯動線位在市中心，具人潮優勢，但青創基地人潮教較低，應該定位在研發技術或進行地方創生，兩者定位做區隔，也能分進合擊，擴展青年創業效益。