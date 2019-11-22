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屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣政府近年打造屏東青創基地、職人町，擴展在地青年創業空間；不過，屏東縣議員陳揚今天質詢指出，縣府花了6千多萬，打造兩個據點，立意良善也備受期待，但青創業者在實質收益上，並不理想，青創基地平均每月收益，甚至比最低基本工資還低，年輕人待不下去，商家流動率高，應審慎評估定位案和營運方向。

陳揚指出，青創基地邁入第3年，按照勞工處提供資料，今年1月至10月期間，卻僅有340多萬收益，平均每個月才30多萬，目前總共8間店家，平均每月每間收益3萬多，扣除成本，淨利可能只剩一半，1.5萬元比最低基本工資還要低。

「重點是要解決問題」陳揚說，從資料分析，明顯就是跟年輕人說，來這個地方做生意就是沒錢賺，年輕人待不下去流動率就高，縣府應檢討改善。

陳揚觀察，職人盯動線位在市中心，具人潮優勢，但青創基地人潮教較低，應該定位在研發技術或進行地方創生，兩者定位做區隔，也能分進合擊，擴展青年創業效益。

屏東縣長潘孟安表示，青創是台灣尤其屏東未來發展最重要的根本，針對青年事務部分，有從原來的青年學院，縣府體制內也增加了一個青年事務科，目前還在調整業務內容。青創基地，作為公開孵蛋器，讓年輕人進駐創業，定型後再往外找店面，他相當重視屏東青年需求，會與縣府團隊一同檢討研議，如何讓青創空間更為完善。

屏東縣議員陳揚（左）指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資...
屏東縣議員陳揚（左）指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資還低。記者江國豪／翻攝
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屏東縣議員陳揚指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資還低。...
屏東縣議員陳揚指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資還低。記者江國豪／攝影
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屏東縣議員陳揚指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資還低。...
屏東縣議員陳揚指出，屏東青創基地店家每月平均淨利僅1.5萬，比最低基本工資還低。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府青創青年

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