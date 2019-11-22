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金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門立委參選登記今天是最後一天，但氣氛卻異常「溫馨」，前縣長陳福海、前議員陳滄江兩人都不約而同的在下午5點半到縣選委會報到，最後兩人用猜拳決定順序，陳滄江猜拳獲勝，先進行登記，陳福海則是壓軸；此外，國民黨籍議員李應文原本都在填寫表格，準備登記，但因為太座頻頻來電，臨時取消，3人到場的時機敏感巧合，也讓選務人員直呼「不知道演哪齣」。

金門地區立委參選大爆炸，截至今天共有10人完成登記，不但是有史以來參選人數最多、也是最多政黨推候選人的一次；包括：無黨籍陳福海、無黨籍陳滄江、國民黨競選連任的陳玉珍和基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒、中華統一促進黨金門縣黨部主委程耀德、中國生產黨黨主席盧月香、無黨籍洪和成、無黨籍林志錦、中華新住民黨許丕肯。

李應文在下午5點12分抵達縣選委會，一度引起騷動，他也認真的填起參選表格，但就在最後的關鍵時刻，李應文忽然接到了神秘的電話，李應文說是太座打來，如果他參選，就要離家出走，讓他打消參選的念頭。

而陳福海、陳滄江兩人都不約而同的在下午5點22分到縣府，兩人還一路寒暄聊天了許久，一直到5點半才一起步入縣選委會，兩人還相互禮讓了半天，最後兩人用猜拳決定，陳滄江猜拳獲勝，先進行登記，陳福海則是壓軸。

陳滄江表示，年初立委選舉敗戰，他深刻檢討反省，實在對不起眾多支持者，貿然說出退出政壇，讓大家失望了，也愧對支持者對他的託付，他本以為卸下公職，可以回歸家庭，回復平淡，但是近日有諸多連署勸進聲浪，鼓勵他繼續為鄉親服務、不可放棄為金門爭取建設的初心與職志。

陳滄江指出，個人毀譽事小，但鄉親委託與金門未來發展事大。幾經煎熬天人交戰，他選擇承擔，選擇為金門這塊土地與鄉親繼續打拚，竭盡全力盼不負鄉親所託。

陳福海表示，金門此刻面臨兩岸關鍵的時刻，需要「有經驗」的人，需要了解立院的嫻熟運作，知道金門的政策需求，要有經驗的人，來協助地方上政策的突破。他說，陳玉珍很認真，但從鏡頭前的表現，好像卻成了「國民黨的打手」；他說，一個政治人物，要以金門價值、金門利益為優先。

許丕肯今天則在中華新住民黨主席翁世維的陪同下，來到縣府登記，許丕肯說，一直覺得金門在台灣與大陸兩邊的夾擊下，只要有風吹草動，經濟受到影響；他的主要政見，就是訂立「離島基本法」，打造金門成為和平自由經濟的示範區，把金門提升起來，讓島上的經濟繁華起來，金門也能自主自強，保障我們的地位。

前縣長陳福海（中）也在老婆與兄長的陪同下參選立委，壓軸完成登記。記者蔡家蓁／攝影
前縣長陳福海（中）也在老婆與兄長的陪同下參選立委，壓軸完成登記。記者蔡家蓁／攝影
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中華新住民黨的許丕肯今天在中華新住民黨主席翁世維（後左）的陪同下，來到縣府完成立...
中華新住民黨的許丕肯今天在中華新住民黨主席翁世維（後左）的陪同下，來到縣府完成立委參選登記。記者蔡家蓁／攝影
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前議員陳滄江在支持者的陪同下，帶著博士論文與畢業證書到場登記參選立委。記者蔡家蓁...
前議員陳滄江在支持者的陪同下，帶著博士論文與畢業證書到場登記參選立委。記者蔡家蓁／攝影
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前縣長陳福海（右）、前議員陳滄江（左）兩人都不約而同的在下午5點半到縣選委會報到...
前縣長陳福海（右）、前議員陳滄江（左）兩人都不約而同的在下午5點半到縣選委會報到，最後兩人用猜拳決定登記順序。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨籍議員李應文原本要登記，但因為太座頻頻來電，臨時取消。記者蔡家蓁／攝影
國民黨籍議員李應文原本要登記，但因為太座頻頻來電，臨時取消。記者蔡家蓁／攝影
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陳滄江陳福海2020選舉2020立委選舉2020選舉金門縣立委

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