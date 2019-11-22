立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



親民黨籍高雄市議員吳益政今天下午4點50分趕到立委選舉最後刻到選委會登記參選立委，他說看不下去，藍綠政黨對台灣未來定位不明確，決定參選立委，吳益政也是最一位登記參選立委的參選人。