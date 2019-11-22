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立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

親民黨籍高雄市議員吳益政今天下午4點50分趕到立委選舉最後刻到選委會登記參選立委，他說看不下去，藍綠政黨對台灣未來定位不明確，決定參選立委，吳益政也是最一位登記參選立委的參選人。

高雄市立委選舉今年共有48人參選區域立委，比上屆的40人還多，尤其是第三選區有和第六選區可說是參選爆炸。今天最後一天共有7人辦理登記。

親民黨籍高雄市議員吳益政今天下午4點50分趕到立委選舉最後刻到選委會登記參選立委...
親民黨籍高雄市議員吳益政今天下午4點50分趕到立委選舉最後刻到選委會登記參選立委。記者謝梅芬／攝影
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