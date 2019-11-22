海巡快艇除役移撥給金大 海巡寶寶到場致意

2019-11-22 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



執法功勳彪炳的海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇在今日除役，移撥給金門大學，讓這艘海域的巡防艇化身校園守護大使，扮演教學與展示的教育角色；今天特別舉辦一場簡單、隆重的移撥典禮及揭牌儀式，而當年由巡防艇後送才誕生的「海巡寶寶」洪少恩也到場向PP2023艇致意，受到各界的關注，洪少恩還說，以後長大也要當警消或海巡，一番童言童語讓大家莞爾不已。

海洋委員會副政務主任委員莊慶達表示，2023艇於民國92年11月在宜蘭縣由龍德造船公司建造完工，隔年6月即配賦到金門海巡隊，當時適逢金廈小三通開航第3年，兩岸地區人民往來活絡，隨之造成海上非法經濟活動(走私)猖獗，大陸船舶覬覦金門豐富的海域資源，經常越界捕魚、電魚、炸魚，甚至盜採砂石，海上治安情勢丕變。2023艇憑藉吃水淺、速度快及轉向靈活的性能優勢，在金門前線擔負執法重任，戍守邊防17年，成功查緝的毒品、走私、偷渡、取締陸船非法越界捕魚、盜採砂石等案件不計其數，維護海上治安與海域資源功蹟卓著。

2023艇曾在93年6月於古寧頭外海查獲1艘大陸漁船走私2大袋淨重30公斤的K他命毒品，是當時金門有史以來查獲最大宗的毒品走私案；此外，在進駐小金門烈嶼分隊期間(民國94~97年)，除執法之外還兼負軍民傷、病緊急後送醫療及海難救助等人道救援任務，盡責地扮演海上褓姆角色；在99年7月及101年8月間，還兩度參與「海峽兩岸海上聯合搜救演練」，為建構金廈海上聯合搜救機制做出具巨大貢獻。