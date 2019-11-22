海巡快艇除役移撥給金大 海巡寶寶到場致意
執法功勳彪炳的海巡署艦隊分署金門海巡隊2023艇在今日除役，移撥給金門大學，讓這艘海域的巡防艇化身校園守護大使，扮演教學與展示的教育角色；今天特別舉辦一場簡單、隆重的移撥典禮及揭牌儀式，而當年由巡防艇後送才誕生的「海巡寶寶」洪少恩也到場向PP2023艇致意，受到各界的關注，洪少恩還說，以後長大也要當警消或海巡，一番童言童語讓大家莞爾不已。
海洋委員會副政務主任委員莊慶達表示，2023艇於民國92年11月在宜蘭縣由龍德造船公司建造完工，隔年6月即配賦到金門海巡隊，當時適逢金廈小三通開航第3年，兩岸地區人民往來活絡，隨之造成海上非法經濟活動(走私)猖獗，大陸船舶覬覦金門豐富的海域資源，經常越界捕魚、電魚、炸魚，甚至盜採砂石，海上治安情勢丕變。2023艇憑藉吃水淺、速度快及轉向靈活的性能優勢，在金門前線擔負執法重任，戍守邊防17年，成功查緝的毒品、走私、偷渡、取締陸船非法越界捕魚、盜採砂石等案件不計其數，維護海上治安與海域資源功蹟卓著。
2023艇曾在93年6月於古寧頭外海查獲1艘大陸漁船走私2大袋淨重30公斤的K他命毒品，是當時金門有史以來查獲最大宗的毒品走私案；此外，在進駐小金門烈嶼分隊期間(民國94~97年)，除執法之外還兼負軍民傷、病緊急後送醫療及海難救助等人道救援任務，盡責地扮演海上褓姆角色；在99年7月及101年8月間，還兩度參與「海峽兩岸海上聯合搜救演練」，為建構金廈海上聯合搜救機制做出具巨大貢獻。
在移撥典禮中還有一個亮點，就是來自小金門的林芳鈺也特地帶著8歲兒子洪少恩和婆婆，前來向除役的巡防艇致意；她回憶8年前的一個深夜，即將臨盆的她就是由黃恆鈞分隊長带領PP-2023艇執行這趟「跨海後送」，赴大金門就醫，她特別利用這個機會，對當年協助她跨海就醫、平安生產的海巡人員表示感謝，金大校長陳建民和莊慶達也分別頒贈紀念徽章及運動毛巾給這位海巡寶寶，同時獻上祝福，為隆重的儀式增添一分溫馨。
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