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2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01中央社 屏東縣22日電

2019台灣燈會燈飾由麟洛國小創作的「麒麟兄妹」，到日本美濃市展出，太可愛了，受...
2019台灣燈會燈飾由麟洛國小創作的「麒麟兄妹」，到日本美濃市展出，太可愛了，受到當地小朋友歡迎，轉至當地幼稚園永久保存。（屏東縣政府提供） 中央社
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2019台灣燈會被喻為「史上最美」，雖然至今已落幕8個月，但仍持續在國外發光發熱；屏東縣政府今天表示，其中有燈飾因為太可愛，被日本岐阜縣美濃市雙葉幼稚園永久保存。

日本美濃市今年以「美濃和紙燈飾藝術展」在台灣燈會中展出日本和紙文化之美，燈會期間日方對台灣味燈飾設計十分感興趣，邀請麟洛國小「麒麟兄妹」、高樹國小「好運旺旺梨」等8座燈飾，今年5月到日本黃金週的「美濃市步行者天國」活動展出，讓當地居民了解台灣燈飾不是只有平溪天燈，還有更多造型變化。

縣府表示，縣府近來接獲美濃市通知，因為「麒麟兄妹」2座花燈及「好運旺旺梨」太可愛，非常受到居民喜愛，於是再轉至當地有50年歷史的雙葉幼稚園保存，持續溫暖日本孩子的心，讓縣府喜出望外，沒想到小小燈飾做了最好的國民外交。

麟洛國小校長吳進源表示，「麒麟兄妹」是學校老師以麟洛鄉地名傳說做發想，作品歷經1個多月完成，全校師生直呼太可愛，因為這是學校第1次台灣燈會的燈飾，原本想留在學校作紀念。師生聽說燈飾要到日本交流，雖覺得光榮，但也相當不捨，現在只希望能收到感謝卡及「麒麟兄妹」在日本的照片紀念。

2019台灣燈會由高樹國小創作的花燈「好運旺旺梨」，日前到日本美濃市展出，受到小...
2019台灣燈會由高樹國小創作的花燈「好運旺旺梨」，日前到日本美濃市展出，受到小朋友喜愛，轉至當地幼稚園永久保存。（高樹國小提供） 中央社
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高樹國小校長艾旭毅說，高樹鄉是鳳梨產地，所以花燈以鳳梨為發想，「好運旺旺梨」是2名老師和1名家長合作完成，比賽時獲得佳作，原來以為可以回到學校展示，卻沒想到被日本相中，老師們雖然驚喜萬分，但也非常不捨。

被日本美濃市邀請展出的其他5座作品還有竹林國小「豬年行大運」、長興國小「客家斗笠-硬頸護家園」、南和國小「豬事平安」及屏東四重溪溫泉季吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」，這些花燈則都安置在美濃市的一座茶屋續展。

縣府表示，知名的日本青森睡魔祭也邀請台灣燈會花燈參展，其中屏東監獄受刑人製作的「火焰戰豬─天蓬元帥」花燈，因為是日本人熟知的西遊記中的豬八戒，在睡魔祭時超級吸晴，許多日本朋友驚喜大呼是「台灣ㄟ」，大出風頭，還登上當地新聞媒體。

縣府表示，台灣燈會花燈持續發光的還有「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」應邀到丹麥哥本哈根參展；「一鹿屏安」及「和屏共好」2座花燈則前往馬來西亞展出，之後由馬國收藏。

另外，「線花」與「帆城」2組燈座參加義大利國際設計大獎（A' Design Award），受到國際評審肯定，雙雙獲得金獎（Gold Award）和鐵獎（Iron Award）的榮耀肯定。

台灣燈會花燈美濃

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