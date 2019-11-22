親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

他全家移民喊台獨「家有氣喘兒」 柯P打臉：賣在那假

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享
屏東縣枋寮鄉新龍社區是石斑魚養殖重鎮，因青壯人口流失呈現高齡化，社區發展協會4年前通過農村再生社區計畫，以產學合作從廢棄魚鱗萃取膠原蛋白做成保養品，並導入漁村生活體驗行程，成為旅遊新亮點，盈餘回饋推動社區老人福利，日前獲衛生福利部金卓越社區優等獎肯定；理事長林春來說，再生計畫像支神奇魔法棒，讓暮氣沈沈的社區變得活力四射。

「石斑魚小漁村，難道就要接受一輩子的養殖宿命！」林春來說，新龍社區居民多投入石斑魚養殖產業，雖然是生產重鎮，也是世界最早開發出龍膽石斑魚苗技術的基地，雖然石斑魚是高經濟價值魚種，因是勞力密集產業，年輕人接手意願低，多到都會區討生活，社區暮氣沈沈，他發現，藉由農業再生計畫引進資源，是活化也方產業和社區氛圍的一劑妙帖，透透專業輔導協助，社區整個「動起來」，不一樣了。

新龍社區參加今年衛福部金卓越社區獎評選，不僅獲最高榮耀的優等獎，更是屏東縣首次一次獲得6個好讚認證面向的社區，林春來說，透過產學合作方式，利用龍膽石斑剩餘價值萃取魚鱗精華製成保養品，讓產業再升級，再透過復甦漁村文化，以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和養生風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利，前年加入C級長照巷弄站站提供5天照顧服務。

漁民不用隨意棄置海洋的廢漁網，己成海洋生態的「隱形殺手」，屏東縣環保局去年選定推動漁村生活體驗遊程有成的新龍社區，作為回收設施示範區，並請大仁科技大學傳授編織技法，將廢漁網、漁具轉化為實用的生活小物或藝術品，成為社區遊程新亮點；林春來說，當地是海茄冬紅樹林生態為最南端的區域，近山靠海夕陽優美，也都是可運用的人文生態旅遊資源。

屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、...
屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供
分享

屏東縣漁民

相關新聞

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

毒品防制進女監 首批學員取得結業證書

2019-11-22 12:04

報吼恁先災！高雄科工館防救災主題展 免費體驗地震屋

2019-11-22 11:18

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

高雄立體綠化2.0 長庚醫院屋頂變花園

2019-11-21 23:58

三工處長林清洲 服務43年 宛如「公路活字典」

2019-11-21 23:08

蓮池潭開放垂釣？ 高市府：可試辦

2019-11-21 23:04

高市府不補助年貨大街也不發小紅包？誤會一場！

2019-11-21 22:20

高市府官員相繼請假 綠議員批迴避議會監督

2019-11-21 21:47

退而不休！她退休種台灣香檬 契作穩定口袋賺飽飽

2019-11-21 19:46

43個年頭都在造路明年將退休 他被稱作「公路活字典」

2019-11-21 19:26

立體綠化結合園藝治療 高雄長庚觀湖耕心園打頭陣

2019-11-21 18:56

激戰台南 藍營四部曲vs.綠營一部曲

2019-11-21 18:06

屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36

高雄推薦11月好書 自由作家張J《從工程到旅程的勇氣》

2019-11-21 16:11

美濃灌溉閘門受肯定 高雄水利會獲城市工程金質獎

2019-11-21 15:57

台南夢時代扶輪社贊助成立劇團 支持宣導預防失智

2019-11-21 14:51

來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14

爭取設「不當勞動行為裁決會」南辦 勞團向陳其邁請命

2019-11-21 12:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

強風吹斷2饋線 新竹縣市晚間6千多戶停電

2019-11-21 22:44

驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42

窮人高速公路！台61最後一哩路 曾文溪橋趕明年底發包

2019-11-21 19:17

基隆豪大雨 從昨晚到清晨災情不斷傳出

2019-11-22 08:22

台中市忠明高中校長猝死 師生哀悼

2019-11-21 17:52

豪大雨襲擊基隆重創 月眉土資場即日起停止營業

2019-11-22 10:36

基隆月眉路大雨傳有土石流走山？警方：雨大但路沒中斷

2019-11-22 03:15

難度高全國最長懸吊拱橋 台61七股溪橋拚「最美公路」

2019-11-21 17:19

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04

屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36

台中大智路明年貫通 建商：有助東區中區翻轉繁榮

2019-11-21 15:59

前立委李敖之女李文 參選北市第八選區立委

2019-11-21 17:59

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

2019縣市幸福指數大調查 台南進步最多擠進前段班

2019-11-21 15:56

竹市議會通過推動共享車位及機車 解決停車位不足難題

2019-11-21 17:59

獅潭清澈小溪赫見魚蝦死亡 居民憂心汙染

2019-11-21 15:59

竹縣奪命路段榜首 竹北自強南路

2019-11-21 22:43

陳吉仲下鄉為農民收購花生 鄉代喊下台險爆衝突

2019-11-21 19:33

退而不休！她退休種台灣香檬 契作穩定口袋賺飽飽

2019-11-21 19:46

自強號復駛台中潭子站 一天兩班次

2019-11-21 17:37

挑戰幸福縣市四連霸敗「北」 林智堅發願明年重返第一

2019-11-21 21:27

竹縣最易肇事路段 竹北市自強南路榜首

2019-11-21 17:03

「桃園草」桃園找嘸 武陵高中自行車隊騎百里到新竹尋

2019-11-21 15:14

2019縣市幸福指數大調查 台北市奪下最幸福城市

2019-11-21 19:12

桃園市109年元旦升旗健走移師桃園區 摸彩抽Gogoro

2019-11-21 17:30

愛河跟淡水河比 陳菊：不方便評論現任市長

2019-11-21 17:13

北水處天母加壓站歲修 士林北投部分地區明凌晨停水

2019-11-21 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top