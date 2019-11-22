為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣枋寮鄉新龍社區以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利。圖／新龍社區提供 分享 facebook 屏東縣枋寮鄉新龍社區是石斑魚養殖重鎮，因青壯人口流失呈現高齡化，社區發展協會4年前通過農村再生社區計畫，以產學合作從廢棄魚鱗萃取膠原蛋白做成保養品，並導入漁村生活體驗行程，成為旅遊新亮點，盈餘回饋推動社區老人福利，日前獲衛生福利部金卓越社區優等獎肯定；理事長林春來說，再生計畫像支神奇魔法棒，讓暮氣沈沈的社區變得活力四射。

「石斑魚小漁村，難道就要接受一輩子的養殖宿命！」林春來說，新龍社區居民多投入石斑魚養殖產業，雖然是生產重鎮，也是世界最早開發出龍膽石斑魚苗技術的基地，雖然石斑魚是高經濟價值魚種，因是勞力密集產業，年輕人接手意願低，多到都會區討生活，社區暮氣沈沈，他發現，藉由農業再生計畫引進資源，是活化也方產業和社區氛圍的一劑妙帖，透透專業輔導協助，社區整個「動起來」，不一樣了。

新龍社區參加今年衛福部金卓越社區獎評選，不僅獲最高榮耀的優等獎，更是屏東縣首次一次獲得6個好讚認證面向的社區，林春來說，透過產學合作方式，利用龍膽石斑剩餘價值萃取魚鱗精華製成保養品，讓產業再升級，再透過復甦漁村文化，以裝飾藝術美化環境，規畫一日漁夫體驗輕旅行，包括龍膽餵魚秀、清魚池、導覽解說、DIY和養生風味餐等，吸引遊客體驗提升產業收入，盈餘用在老人福利，前年加入C級長照巷弄站站提供5天照顧服務。