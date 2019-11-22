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報吼恁先災！高雄科工館防救災主題展 免費體驗地震屋

2019-11-22 11:18聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新...
「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新的災防資訊與科技知識，習得正確的防災抗震觀念。記者徐如宜／攝影
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「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」今天起至12月1日在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新的災防資訊與科技知識，並習得正確的防災抗震觀念。現場有免費地震屋模擬體驗，重現地震現場。

這項主題展由行政院科技會報、內政部及科技部指導，民生公共物聯網推動小組協同內政部消防署、國家災害防救科技中心和國家實驗研究院國家地震工程研究中心共同舉辦。民生公共物聯網為「前瞻基礎建設-數位建設計畫」的一環，包含「空氣品質」、「地震」、「水資源」及「防救災」四大領域，提供政府執法及全民共用的感測大數據及防救災資訊。透過數據的檢測，更能整合感測網大數據資料，在災害來臨前提供民生示警資訊，及早做好預防。

現場有免費地震屋模擬體驗，重現七級地震，並呈現出有無「複合式地震速報」系統的差異，加上智慧家庭連動，讓參觀民眾感受科技的進步。體驗屋模擬了921大地震時的實際情境，透過電視牆的影片，展示住家導入地震速報後，實際地震時的情境。

國家地震工程研究中心主任黃世建指出，現今科技仍無法有效預測地震何時來臨，但是藉由地震波傳遞的特性，當破壞力較小但傳遞速度較快的P波來臨時，偵測後立即發布警訊，讓人們可以在破壞力較大的S波到達前，進行緊急避難與相關因應作為，短短數秒鐘的時間，很可能就是生與死的差別。「災防告警細胞廣播服務」，民眾可以在強烈震波來臨前，提早數秒到數十秒，透過手機收到訊息。

為了提升防災應變能力、保護自身安全，消防署設計了「防震舞」，小朋友上台示範，透過簡單好記舞步，學習抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。

科工館新開發的「耐震建築DIY材料包」，在主題展期間提供民眾學習使用。主題展結束後，12月1日至明年5月31日會持續在科工館4樓「複合災防體驗專區」，舉辦各式防災體驗活動。

「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」現場有免費地震屋模擬體驗，重現地震...
「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」現場有免費地震屋模擬體驗，重現地震現場。記者徐如宜／攝影
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「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新...
「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新的災防資訊與科技知識。記者徐如宜／攝影
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「報吼恁先災—民生公共物聯網防救災領域主題展」在高雄科工館舉行，提供民眾認識最新的災防資訊與科技知識。記者徐如宜／攝影
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小朋友示範「防震舞」，透過簡單好記舞步學習抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。記...
小朋友示範「防震舞」，透過簡單好記舞步學習抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」。記者徐如宜／攝影
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