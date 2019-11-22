日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



日籍老師小池芳子（中坐者）曾任教於高市吉洋公學校（吉洋國小前身），相簿留下多張她與學生的合影照片。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄市美濃吉洋國小今年慶祝百歲生日，80年前日籍老師小池芳子曾在此教學，此後情牽台灣，離台後與學生保持書信往返，還曾返台探望學生。小池老師2年前辭世，家人將她珍藏的相簿與文件回贈學校成為珍貴史料。校方表示，11月23日舉辦百年校慶系列活動，小池老師後人專程來台參加，讓台日師生情誼延續至下一個百年。

吉洋國小原名吉洋公學校，成立於日治時期大正8年（西元1919年）。校方指出，小池芳子在日治時期擔任教諭心得（日本籍代用教師），服務了3年6個月（西元1934至1938年），當年她與學生情誼深厚，留下兩本相簿，黑白照片紀錄她與學生走訪旗山神社、高砂天滿宮等地照片。

吉洋國小總務主任張簡明旺指出，小池芳子與學生互動良好，1973年曾重返校園緬懷過往歲月，2年前校方突然接獲長榮大學老師謝孟宇轉告，小池老師高齡辭世，家人整理遺物發現吉洋國小資料，有意來台捐贈小池珍藏多年的相冊與工作紀錄簿。

兩周後小池芳子的女婿依約來台，並叮嚀校方說，日後若舉辦百年校慶活動，「一定要記得通知我們」。今年吉洋國小滿百歲，校方依約邀請小池家人來台參加校慶，女兒與女婿將來台參加校慶。

張簡明旺表示，校方翻閱小池老師手扎發現，小池老師雖然是日本人，教學熱忱不因種族與語言而有差異，盡心輔導台灣學生的學習及成長，她發揮教師天職，為台灣孩子無私奉獻，值得教育工作者看齊。