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高市府不補助年貨大街也不發小紅包？誤會一場！

2019-11-21 22:20聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

今天部分網路社群轉傳高雄市三鳳中街商圈群組的一則內容，說是高雄市政府今年不補助辦年貨大街活動和發紅包，高雄市經發局澄清，今年一樣會補助商圈辦年節促銷活動，也會發送小紅包，但三鳳中街商圈並沒有提案申請補助。三鳳中街管理委員會主委陳玉童下午緊急在店家群組和臉書中表示，因不知市府補助方式的細節，未提出申請，造成誤會，已請過往合作的行銷公司趕緊提案。

今天有一則三鳳中街店家LINE群組中的貼文被轉貼到網路社群中，內容為「高雄市新政府從今年五月端午節開始，每年的活動行銷補助經費都沒有了，包括高雄市的各大商圈也都一樣，沒有了。今年的過好年活動行銷，與市長來三鳳中街商圈發紅包的固定行程都沒有了，只好自己靠自己了，希望大家都能諒解。」這引發許多人在網路上抨擊高雄市政府和市長韓國瑜

高雄市經發局立即澄清，韓國瑜重視庶民經濟與振興商圈，今年到11月止，已和商圈合作辦理17場行銷活動，比去年14場、前年9場多，接下來還將舉辦耶誕和跨年的大型活動，將人潮導入商圈。對於發送小紅包，也會按往例發送，現在小紅包的相關作業正在進行。三鳳中街是高雄市南北貨大街，今年初經發局在三鳳中街等11個商圈辦理過好年與發放春節小紅包活動，5月間在三鳳中街辦理端午包粽活動，網路所載並非事實。

經發局表示，今年3月與商圈理事長座談，會中理事長們表示過去一次性行銷活動效益有限，故鼓勵傳統商圈行銷活動搭配商圈特色，做「全年度」規畫，以「系列性主題」行銷，提出整體行銷活動案申請補助，取代一次性舞台活動，商圈可透過良性競爭提昇活動質感。

經發局強調，到目前為止，並沒有收到三鳳中街申請補助年節行銷案。

高雄市新堀江商店街永續發展協會人員也證實，經發局不是不補助商圈，是要由商圈提出一年度的企畫案爭取補助，像新堀江，會把重點放在暑假和過年，因此目前不會提企畫案給經發局，會接近暑假時提出，併同過年的企畫構想案來爭取與市府合作；事實上，新堀江商圈多半自己行銷、管理。

經發局派員與陳玉童溝通後，陳玉童受訪時表示是一場誤會；經發局要商圈提案，但沒有進一步說明細節，導致中街及往年與中街合作的行銷公司不知道要提案爭取補助，現在農曆春節接近了，不知道還來不來得及送案，會趕快和行銷公司連絡，請他們提出企畫案送經發局審議，他也在Line群組及臉書說明。

高雄市政府重視三鳳中街的年貨行銷。圖為副市長葉匡時（中）日前到三鳳中街了解中街現...
高雄市政府重視三鳳中街的年貨行銷。圖為副市長葉匡時（中）日前到三鳳中街了解中街現況。右：高雄市議員曾俊傑。圖／高雄市政府提供
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高雄市紅包韓國瑜

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