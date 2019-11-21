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世界巧克力大賽 屏東業者奪7金26銀5銅

2019-11-21 21:56中央社 屏東縣21日電

屏東縣內埔鄉民曾志元是巧克力達人，去年參加世界巧克力大賽獲得4面金牌。 記者江國...
屏東縣內埔鄉民曾志元是巧克力達人，去年參加世界巧克力大賽獲得4面金牌。 記者江國豪／攝影
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屏東巧克力業者參加有「巧克力界奧斯卡」之稱的世界巧克力大賽全球決賽International Chocolate Awards（ICA），共奪得7金26銀5銅的佳績。

得獎業者仍以台灣第1位在ICA得獎的福灣巧克力為最大贏家，拿下5金、19銀、4銅，最值得一提的是，由福灣巧克力研發的「台灣一號屏東黑巧克力62%」奪得最大獎「世界最佳黑巧克力」，這也是首度由台灣的巧克力品牌獲得殊榮。

另外，內埔鄉業者曾志元去年首次參賽就奪冠，這次拿下2金6銀1銅，以95%和60%黑巧克力奪冠；這次他更挑戰用屏東在地歸來牛蒡入味，做出調味黑巧克力，帶著屏東的風土驚豔評審，拿到銀牌。

屏東縣政府表示，業者可可雅米也在ICA獲得1銀；喜樂可可咖啡園則是在佛羅倫斯可可豆競賽，入圍世界最佳前50可可豆。

福灣巧克力創辦人許華仁說，ICA主席MartinChristy在頒獎時，對著全球巧克力業者說，「大家要注意囉，台灣巧克力現在來勢洶洶！」

縣長潘孟安今晚在臉書發布好消息並表示，好東西就要讓世界吃到，屏東隊不會客氣，「我們和各家業者繼續努力」，今天剛好也是世界問候日，屏東用全球共通語言「巧克力」，跟世界做朋友，讓屏東可可稱霸世界。

ICA亞太區賽在台灣舉辦，全球決賽在瓜地馬拉舉行，於瓜地馬拉時間18日晚間舉辦頒獎典禮。

巧克力屏東縣政府可可

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