紅毛港保安堂奉祀蓬38號殉難艦長 牽起台日交流

2019-11-21 19:42 中央社 高雄21日電



1946年紅毛港漁民出海捕烏魚意外撈起一顆頭顱供祀於草寮「海府」，直到日籍工程師於二港口興建工程時被托夢，加上漁民起乩的囈語串起「海府大元帥」的故事，如今「蓬38號艦」成了牽起台日宗教交流的因緣。

二次世界大戰在1945年8月14日落幕。隔年，紅毛港漁民出海捕烏魚在海上撈獲頭顱，帶返紅毛港並設祠供祀於草寮，成為「海府」，由於「海府」靈驗，村民發願建廟，取其保境安民的意思，後來成為「保安堂」。

雖然村民都說神明靈驗，但對「海府」一無所悉，保安堂主委張吉雄說，大約是1967年，高雄港務局徵收紅毛港土地開闢第二港口，有日籍工程師參與築港工程，意外被一名穿著日本海軍軍服的軍官托夢，索求500包水泥建廟，供奉「海府」。

更神奇的是在被索建廟水泥之後，還有漁民李石安起乩，讓原本不懂日語的漁民說出他是日本第38號軍艦艦長，於太平洋戰爭中陣亡的傳奇過往。

張吉雄今天受訪，回想起當時的情景，他說當時村民決定聯結夢境和起乩的囈語將保安堂建成日本式廟宇，供奉了郭府千歲、宗府元帥及海府大元帥3尊神明。

隨著紅毛港遷村工程，保安堂也遷移到鳳山，居民仍虔誠朝拜守護紅毛港居民合境平安的海府大元帥；只是居民70多年奉祀「海府大元帥」也只知道是日本二戰戰亡軍官，對「海府」的事蹟毫無所悉。

張吉雄說，2018年適逢3年一次的「海府大元帥」返鄉日，原本計畫前往日本琉球「護國神社」參拜，但幾經「搏杯」都沒有結果。

保安堂顧問馮知葉表示，後來「海府」指示是要舉辦海上招魂法會，將仍沉浮於海上的其他陣亡官兵英靈引魂回保安堂暫時供奉，他說正當堂方籌備海上招魂法會時同時都納悶要引誰的魂魄，到底有多少人時，巧合的是有民眾從網路連結到日本防衛廳圖書館，找到解密檔案「蓬38號哨戒艇」的戰時日誌。張吉雄於是將相關資料呈報「海府大元帥」，得到明確的「允杯」。

馮知葉說，這個關鍵的「允杯」自此讓保安堂信眾恍然了解奉祀73年之久的「海府大元帥」是二戰沉沒的「蓬38號哨戒艇」，主神「海府大元帥」正是高田又男大尉。

他說，引靈法會後，張吉雄在2018年10月8日赴駐日代表處及日本遺骨推進會，還前往日本靖國神社偕行文庫查證，得知「蓬38號哨戒艇」全艦官兵145人都已入祀靖國神社，其中9名軍官死後晉封，高田又男艦長晉升為少佐。

馮知葉表示，保安堂取得「蓬38號哨戒艇」殉難的艦艇官兵名字，了解艦艇於二戰時遭美軍擊沉，於是保安堂內也供奉了一艘「神艦」，這也是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，每年會有來自日本的訪問團參拜、交流。

紅毛港保安堂今天指出，11月23日將舉辦紅毛港保安堂慶典暨台日宗教交流活動，當天會有台日重要貴賓出席，包括總統府秘書長陳菊、外交體系等人員，日本方面也有前日本海上自衛隊艦隊司令香田洋二、沖繩護國神社宮司加治順人、日本民間慰靈團、及退役官兵等人與會。