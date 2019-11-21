親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

核電「萬靈丹」？韓國瑜不合時宜的能源政策

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

紅毛港保安堂奉祀蓬38號殉難艦長 牽起台日交流

2019-11-21 19:42中央社 高雄21日電

1946年紅毛港漁民出海捕烏魚意外撈起一顆頭顱供祀於草寮「海府」，直到日籍工程師於二港口興建工程時被托夢，加上漁民起乩的囈語串起「海府大元帥」的故事，如今「蓬38號艦」成了牽起台日宗教交流的因緣。

二次世界大戰在1945年8月14日落幕。隔年，紅毛港漁民出海捕烏魚在海上撈獲頭顱，帶返紅毛港並設祠供祀於草寮，成為「海府」，由於「海府」靈驗，村民發願建廟，取其保境安民的意思，後來成為「保安堂」。

雖然村民都說神明靈驗，但對「海府」一無所悉，保安堂主委張吉雄說，大約是1967年，高雄港務局徵收紅毛港土地開闢第二港口，有日籍工程師參與築港工程，意外被一名穿著日本海軍軍服的軍官托夢，索求500包水泥建廟，供奉「海府」。

更神奇的是在被索建廟水泥之後，還有漁民李石安起乩，讓原本不懂日語的漁民說出他是日本第38號軍艦艦長，於太平洋戰爭中陣亡的傳奇過往。

張吉雄今天受訪，回想起當時的情景，他說當時村民決定聯結夢境和起乩的囈語將保安堂建成日本式廟宇，供奉了郭府千歲、宗府元帥及海府大元帥3尊神明。

隨著紅毛港遷村工程，保安堂也遷移到鳳山，居民仍虔誠朝拜守護紅毛港居民合境平安的海府大元帥；只是居民70多年奉祀「海府大元帥」也只知道是日本二戰戰亡軍官，對「海府」的事蹟毫無所悉。

張吉雄說，2018年適逢3年一次的「海府大元帥」返鄉日，原本計畫前往日本琉球「護國神社」參拜，但幾經「搏杯」都沒有結果。

保安堂顧問馮知葉表示，後來「海府」指示是要舉辦海上招魂法會，將仍沉浮於海上的其他陣亡官兵英靈引魂回保安堂暫時供奉，他說正當堂方籌備海上招魂法會時同時都納悶要引誰的魂魄，到底有多少人時，巧合的是有民眾從網路連結到日本防衛廳圖書館，找到解密檔案「蓬38號哨戒艇」的戰時日誌。張吉雄於是將相關資料呈報「海府大元帥」，得到明確的「允杯」。

馮知葉說，這個關鍵的「允杯」自此讓保安堂信眾恍然了解奉祀73年之久的「海府大元帥」是二戰沉沒的「蓬38號哨戒艇」，主神「海府大元帥」正是高田又男大尉。

他說，引靈法會後，張吉雄在2018年10月8日赴駐日代表處及日本遺骨推進會，還前往日本靖國神社偕行文庫查證，得知「蓬38號哨戒艇」全艦官兵145人都已入祀靖國神社，其中9名軍官死後晉封，高田又男艦長晉升為少佐。

馮知葉表示，保安堂取得「蓬38號哨戒艇」殉難的艦艇官兵名字，了解艦艇於二戰時遭美軍擊沉，於是保安堂內也供奉了一艘「神艦」，這也是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，每年會有來自日本的訪問團參拜、交流。

紅毛港保安堂今天指出，11月23日將舉辦紅毛港保安堂慶典暨台日宗教交流活動，當天會有台日重要貴賓出席，包括總統府秘書長陳菊、外交體系等人員，日本方面也有前日本海上自衛隊艦隊司令香田洋二、沖繩護國神社宮司加治順人、日本民間慰靈團、及退役官兵等人與會。

漁民二戰軍艦

相關新聞

43個年頭都在造路明年將退休 他被稱作「公路活字典」

2019-11-21 19:26

立體綠化結合園藝治療 高雄長庚觀湖耕心園打頭陣

2019-11-21 18:56

激戰台南 藍營四部曲vs.綠營一部曲

2019-11-21 18:06

屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36

高雄推薦11月好書 自由作家張J《從工程到旅程的勇氣》

2019-11-21 16:11

美濃灌溉閘門受肯定 高雄水利會獲城市工程金質獎

2019-11-21 15:57

台南夢時代扶輪社贊助成立劇團 支持宣導預防失智

2019-11-21 14:51

來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14

爭取設「不當勞動行為裁決會」南辦 勞團向陳其邁請命

2019-11-21 12:07

考滿分有炸豆花可吃 老闆鼓勵關山學童努力讀書

2019-11-21 06:51

病媒蚊多 澄清湖插登革熱警戒旗

2019-11-20 23:31

金門鄉親注意囉…Foodpanda 11月29日上線

2019-11-20 23:29

安老時間銀行 瘦身兼做功德

2019-11-20 23:08

家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26

許常德參與更生保護 幫屏東「紅豆NI」作主題曲

2019-11-20 19:25

低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47

台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02

9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世

2019-11-20 15:14

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

新竹大車站計畫獲交通部審查通過 全台首座跨站式平台

2019-11-21 12:42

串連台中車站前後站！台中大智路明年8月貫通

2019-11-21 11:48

金門鄉親注意囉…Foodpanda 11月29日上線

2019-11-20 23:29

來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14

伯朗大道到了？台東197縣道池上路段不再有電桿煞風景

2019-11-21 07:17

難度高全國最長懸吊拱橋 台61七股溪橋拚「最美公路」

2019-11-21 17:19

台中市忠明高中校長猝死 師生哀悼

2019-11-21 17:52

還記得「忠仁忠義」？弟弟忠義現況曝光

2019-11-21 10:51

蔡壁如汙衊議會？ 北市議會暫停政黨協商

2019-11-20 20:30

台中大智路明年貫通 建商：有助東區中區翻轉繁榮

2019-11-21 15:59

2019縣市幸福指數大調查 台南進步最多擠進前段班

2019-11-21 15:56

議員曾玟學請教育處送鄭聚然性平教材 鄭回送禮義廉恥

2019-11-21 09:14

考滿分有炸豆花可吃 老闆鼓勵關山學童努力讀書

2019-11-21 06:51

50歲創業賣手工貢丸 他從網購賣到實體店面

2019-11-21 08:12

窮人高速公路！台61最後一哩路 曾文溪橋趕明年底發包

2019-11-21 19:17

停駛近40年太平山森林鐵路復活規畫 竟未納入太平山

2019-11-21 12:09

獅潭清澈小溪赫見魚蝦死亡 居民憂心汙染

2019-11-21 15:59

屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36

最美日出秘境 和平島公園CIS入圍金點設計獎最佳設計獎

2019-11-21 09:18

前立委李敖之女李文 參選北市第八選區立委

2019-11-21 17:59

竹市議會通過推動共享車位及機車 解決停車位不足難題

2019-11-21 17:59

中市環保局藏「寶可夢」道館 議員疑公務員上班抓寶？

2019-11-21 14:08

模範公務員！4孩子的媽約聘職 10年認真稽查8大

2019-11-21 00:14

機捷車廂除異味 桃捷：將改善座椅、空調

2019-11-21 00:02

吃糙米比較健康？專家的說法不一樣

2019-11-20 20:44

自強號復駛台中潭子站 一天兩班次

2019-11-21 17:37

「桃園草」桃園找嘸 武陵高中自行車隊騎百里到新竹尋

2019-11-21 15:14

用生命爭取西拉雅正名！76歲萬長老頂寒風立院前靜坐

2019-11-21 10:52

愛河跟淡水河比 陳菊：不方便評論現任市長

2019-11-21 17:13

職場霸凌？ 前老總降等掃廁所 北畜：缺人支援

2019-11-21 00:04

台南農業觀光拚上日本大阪道頓堀 打卡送台南芒果乾

2019-11-21 10:52

60年剪報成痴 80歲翁家有寶山各地慕名

2019-11-21 12:58

全國家事類科技藝競賽 三民家商14選手個人團體皆獲獎

2019-11-21 15:57

2020年太平山迎曙光全攻略 有最佳賞景點與交通管制

2019-11-21 09:40

修法收回中火許可權 議員槓環保署

2019-11-20 23:52

食米檢驗機制不完整 專家揭冠軍米不能說的祕密

2019-11-20 23:34

五泰輕軌規畫調整 F11站改為高架 避免人車爭道

2019-11-20 23:18

南田神秘柱群原來是椰子樹幹！遊客：很特別

2019-11-21 11:01

羅東小巨蛋不見了 議員點名局處長「罰站」

2019-11-21 00:03

覓地合建家禽市場？ 雙北下月會商

2019-11-20 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top