43個年頭都在造路明年將退休 他被稱作「公路活字典」

2019-11-21 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



公路總局第三工務處長林清洲，明年規畫退休，服務43年來南台灣重要道路興建都參與其中，不需地圖就能把每一條路記得一清二楚，宛如一本「公路活字典」。10年前莫拉克風災肆虐，橋斷路毀，他擔起修復重任，至今僅剩台20線南橫公路仍無法全通，成了一大遺憾。不過，他期勉同仁要如南橫般，有軌制、活潑、有力，為民眾打造、維護每一條道路安全。

三工處長林清洲，今年65歲，屏東烏龍人，從23歲年輕小伙子做到滿頭白髮。林說，在公路總局內找不到第二個，在同一個單位內從承辦人員做到處長的人。

林清洲表示，三工處從年初的金路獎優良景觀第一名，再獲金檔獎中央組第一名、公務人員機關貢獻獎第一名、「護蟹任務影片」獲得美國短片競賽獎及全球電影競賽獎，可以說是最豐富的一年，一切歸功同仁的專業與團結。

林清洲說，43年次的他，在三工處做了43年，明年將屆齡退休，未來將種植園藝花草，渡過退休生涯。他回想10年前的莫拉克風災，甲仙大橋斷橋、茂管處原地消失，目擊山區道路人間仙境成了橋斷路毀慘況，仍歷歷在目。後續擔起重建任務，至今已完成修復17座陸橋，僅剩南橫公路台20梅山到向陽不通。