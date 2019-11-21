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43個年頭都在造路明年將退休 他被稱作「公路活字典」

2019-11-21 19:26聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

公路總局第三工務處長林清洲，明年規畫退休，服務43年來南台灣重要道路興建都參與其中，不需地圖就能把每一條路記得一清二楚，宛如一本「公路活字典」。10年前莫拉克風災肆虐，橋斷路毀，他擔起修復重任，至今僅剩台20線南橫公路仍無法全通，成了一大遺憾。不過，他期勉同仁要如南橫般，有軌制、活潑、有力，為民眾打造、維護每一條道路安全。

三工處長林清洲，今年65歲，屏東烏龍人，從23歲年輕小伙子做到滿頭白髮。林說，在公路總局內找不到第二個，在同一個單位內從承辦人員做到處長的人。

林清洲表示，三工處從年初的金路獎優良景觀第一名，再獲金檔獎中央組第一名、公務人員機關貢獻獎第一名、「護蟹任務影片」獲得美國短片競賽獎及全球電影競賽獎，可以說是最豐富的一年，一切歸功同仁的專業與團結。

林清洲說，43年次的他，在三工處做了43年，明年將屆齡退休，未來將種植園藝花草，渡過退休生涯。他回想10年前的莫拉克風災，甲仙大橋斷橋、茂管處原地消失，目擊山區道路人間仙境成了橋斷路毀慘況，仍歷歷在目。後續擔起重建任務，至今已完成修復17座陸橋，僅剩南橫公路台20梅山到向陽不通。

霧台鄉長杜正吉表示，如今台24線沿途佈滿聖誕紅，春天時櫻花盛開，谷川大橋氣勢壯闊，因為路況太好，不分假日車潮不斷，成了族人的財富之路，居民口袋賺飽飽。除了主線健全，如今著手提升支線往大武、哈尤溪道路品質，相信能對霧台觀光亮點再提升。

霧台鄉長杜正吉（左）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（中），打造台2...
霧台鄉長杜正吉（左）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（中），打造台24線美景刺激觀光，特別送上魯凱族傳統服飾。記者江國豪／攝影
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霧台鄉長杜正吉（左二）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（左三），打造...
霧台鄉長杜正吉（左二）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（左三），打造台24線美景刺激觀光，特別送上魯凱族傳統服飾。記者江國豪／攝影
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霧台鄉長杜正吉（左四）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（左五），打造...
霧台鄉長杜正吉（左四）代表族人，感謝公路總局第三養護工程處長林清洲（左五），打造台24線美景刺激觀光，特別送上魯凱族傳統服飾。記者江國豪／攝影
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南橫修復屏東

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