立體綠化結合園藝治療 高雄長庚觀湖耕心園打頭陣

2019-11-21 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



周遭有萬棵綠樹包覆的高雄長庚醫院，現在綠地又往空中長！經與高雄市工務局合作，高雄長庚醫院利用復健大樓頂樓發展打造成可以鳥瞰澄清湖景，並種植蔬果療癒身心的空中花園，寫下醫療院區立體綠化結合園藝治療的首例，同時也成為高雄市推動醫療觀光的亮點。

高雄市政府啟動立體綠化2.0各項專案，粗估至今年底可增加35公頃綠化面積，相當於3座中央公園的綠化量。其中高雄長庚醫院「觀湖耕心園」是市府工務局與醫療機構合作的首例，今午啟用。

觀湖耕心園位在高雄長庚醫院復健大樓頂樓，由老年及復健社區精神科醫師洪琪發偕職能治療師成立「農產達人」工作隊，帶精障病友在種植蔬果過程培養工作技能，也藉由園藝陶冶，療癒身心。作物收成並作成食品或庇護工場販售的小物，結果發現精障病友在種植過程能增加分泌腦源性神經滋養因子，情緒變得愉悅，也重建自信。

高雄長庚醫院副院長龔嘉德表示，高雄周遭有澄清湖風景區，鳥松濕地、勞工公園及園藝試驗所，加上歷任院長都熱愛園藝，因此院區在綠樹包覆中，環境優雅怡人，如今又增添一座空中花園。