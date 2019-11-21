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激戰台南 藍營四部曲vs.綠營一部曲

2019-11-21 18:06聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

隨著投票日接近，選情繃緊，國民黨有4部曲，打底、催票、鎖票、巷戰，韓國瑜下月就要回防台南、高雄；綠營則表示，天天都是巷戰，也不斷舉辦產業座談會，聽取基層聲音。

韓國瑜連日來火力集中在中部，到了12月將回防台南、高雄、屏東，另一波大出擊。國民黨台南市黨部主委謝龍介受訪表示，台南被認為是綠營地盤，也是艱困選區，但從年輕人回籠，看到選情已在轉變。韓是在10月19日到台南造勢，這段時間黨部、競選總部與六名立委候選人積極打底，穩固票源。

接著下月初韓國瑜回防南部，在台南又會有大型造勢活動，發揮母雞帶小雞的催票效應，開拓票源，進而鎖票，接著在1月起進行巷戰，亦即肉搏戰。由於最後10天禁止公布民調，總統辯論戰成為重要的關鍵之役。

台南市蔡英文競選總部發言人邱莉莉表示，蔡英文再到台南市的大型造勢活動應在最後10天，但民進黨在台南市已進入肉搏戰，並連續舉辦產業座談會，聽取各產業心聲。民進黨在台南的每名候選人天天都在巷戰，沒有醞釀期，也沒有發酵期。邱認為韓用選市長那套旋風式、議題式主導的方式，是把台灣人看得太簡單了。她強調，國家領導人不應是口號式、造勢型的領導，讓立委候選人盲目追求，選民也會了解。當韓回防台南、高雄，民進黨也會更加回防，穩固票源。

台南市蔡英文競選總部發言人邱莉莉表示，一開始就進入巷戰迎戰藍營。記者修瑞瑩／攝影
台南市蔡英文競選總部發言人邱莉莉表示，一開始就進入巷戰迎戰藍營。記者修瑞瑩／攝影
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國民黨台南市黨部主委謝龍介指藍營由打底、催票、鎖票、巷戰，一日進逼綠營。記者鄭惠...
國民黨台南市黨部主委謝龍介指藍營由打底、催票、鎖票、巷戰，一日進逼綠營。記者鄭惠仁／攝影
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韓國瑜民進黨蔡英文

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