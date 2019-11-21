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屏大與俄羅斯成立研究所 有學生到零下30度北國學習

2019-11-21 16:36聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

國立屏東大學與俄羅斯科學院克倫斯基物研究所合作，成立功能性材料聯合實驗室，並於今...
國立屏東大學與俄羅斯科學院克倫斯基物研究所合作，成立功能性材料聯合實驗室，並於今日正式揭牌，台俄學術合作再進一步。記者翁禎霞／攝影
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國立屏東大學與俄羅斯科學院克倫斯基物研究所合作，成立功能性材料聯合實驗室，今日揭牌，台俄學術合作再進一步，除了雙方研究合作外，明年2月屏東大學碩士班學生黃靖雅也將遠赴西伯利亞交換學習一學期，從氣溫攝氏30度的熱帶台灣要遠赴零下30度的北國研究，黃靖雅說「非常期待」。

屏東大學理學院長林春榮過去致力推動台俄研究合作，雙方合作已有多年基礎，學校表示，未來將合作探討開發新型功能性材料及應用，並期盼未來能將研究成果落實到生物醫學及自旋電子學節能元件等應用。

俄羅斯科學院克倫斯基物理研究所副所長Sergei Ovchinnikov教授，此次受國立屏東大學邀請擔任國際科學與技術研討會（The International Conference on Science and Technology 2019）的大會講者，今天並與古源光校長共同揭牌，為雙方下一步的合作邁入新的里程碑。

俄羅斯科學院克倫斯基物理研究所於1956年成立，附屬於俄羅斯科學院，是個跨國、跨領域的研究機構，在物理材料科學領域，是俄羅斯主要的重要學術機構。早在冷戰時期，該單位就有很多研究太空計畫和雷射材料的學者，其研究的主題與屏東大學應用物理學系有很大的相關性，2016年古源光校長曾親自率隊前往簽署合作協定。

事實上，屏大應用物理系獲科技部支持，與俄羅斯、捷克、波蘭及法國都有國際合作計畫或研究，應用物理系光電暨材料碩士班學生黃靖雅，獲教育部學海飛颺計畫補助，將於明年二月啟程到西伯利亞克倫斯基物理研究所，進行交流學習一個學期。另外碩士班林俊孝同學也獲法國洛琳大學傑出碩士生的獎助，將前往法國學習六個月。

屏大國際長曾耀霆表示，學校目前約有300名來自海外的學生，每年也有約50多名學生獲教育部補助赴海外學習，為了培養學生的國際移動力，學校還正計畫籌措經費，下學年起送百位學生赴東南亞國家學習。

明年二月屏東大學碩士班學生黃靖雅也將遠赴西伯利亞交換學習一學期，從30度的熱帶台...
明年二月屏東大學碩士班學生黃靖雅也將遠赴西伯利亞交換學習一學期，從30度的熱帶台灣要遠赴負30度的北國研究，黃靖雅說「非常期待」。記者翁禎霞／攝影
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國立屏東大學與俄羅斯科學院克倫斯基物研究所合作，成立功能性材料聯合實驗室，並於今...
國立屏東大學與俄羅斯科學院克倫斯基物研究所合作，成立功能性材料聯合實驗室，並於今日正式揭牌，台俄學術合作再進一步。記者翁禎霞／攝影
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