高雄推薦11月好書 自由作家張J《從工程到旅程的勇氣》

2019-11-21 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市文化局結合觀光局，以「旅行X夢想X勇氣」為主題，共同推薦高雄11月觀光代言人、網路知名暢銷旅遊作家張J的作品《從工程到旅程的勇氣－那些一步步指引我夢想的旅途》。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市文化局今天在舊打狗驛故事館，舉行11月好書推薦記者會，介紹11月好書《從工程到旅程的勇氣－那些一步步指引我夢想的旅途》，作者是高雄11月觀光代言人、網路知名暢銷旅遊作家張J。文化局長林思伶表示，希望大家透過文字與書寫，記錄與分享日常所思所想，讓寫作成為整個城市的文化運動。

高雄市府從今年2月起，每個月推薦1本好書，並辦理名家導讀與閱讀心得徵文比賽，鼓勵市民朋友閱讀並提筆書寫。11月由文化局結合觀光局，以「旅行X夢想X勇氣」為主題，共同推薦高雄11月觀光代言人、網路知名暢銷旅遊作家張J所著的優質好書《從工程到旅程的勇氣－那些一步步指引我夢想的旅途》。林思伶介紹，這是一本關於旅行、夢想、勇氣的書，期待大家透過閱讀作者個人的旅程，反思自己內心真正的想望。

作者張J是高雄人，曾任外商半導體設備產業資深工程師、汽車組件產業營業主管，在世界兜轉一圈後回到高雄，成為旅行部落客與自由作家，用新的目光重新認識土地、探索生命。

張J表示，曾於旅外工作期間，因心生困頓而尋找本心後，察覺寫作帶來的樂趣，甚至比旅行更深植於心。透過文字觀察世界，再經由旅行而更加豐沛文字。從每一段看見異地人生風景的旅途中，他思考反芻著人生，將這些觸動心弦、一瞬即逝的感受，永恆的定格在文字裡。

張J回憶，國中時念的是資優班，功課壓力大，又極度沒有自信，永遠導師稱讚他的週記寫得好，鼓勵他多寫作，為他點了一盞溫暖的燈。張J鼓勵讀者，選擇你所熱愛，不要輕言放棄，夢想會引領內心前進；如果還在尋找，就給自己多點時間勇敢探索。

《從工程到旅程的勇氣－那些一步步指引我夢想的旅途》書裡介紹13個城市，張J在序曲中自述求學與工作歷程，末章再度回到生命的原點「高雄」，對自己從一位令人稱羨的外商工程師，在工作、旅行、寫作的三角交錯角力之後，選擇成為旅行作家的這段歷程做下總結。

觀光局與文化局邀請張J，11月29日晚上7點在誠品書局大遠百店舉辦講座，分享擔任高雄觀光大使的心得，並導讀本月好書及分享11月好書，歡迎民眾參加。