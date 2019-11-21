全國家事類科技藝競賽 三民家商14選手個人團體皆獲獎

2019-11-21 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



108年全國家事類科技藝競賽三民家商14名選手個人團體獲獎「全壘打」。圖／三民家商提供 分享 facebook

三民家商在108學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，奪下7金手、7優勝、7團體獎完勝佳績，共榮獲21座獎盃，14參賽全得獎，成為獲獎率最高的學校。家事類服裝設計金牌學生洪婉婷說，賽前不眠不休練習做衣服，做不好就重來，做了數百件的衣服，雖然辛苦，但很值得。

11月12日至14日家事類競賽結束頒獎時，三民家商派出14名選手參賽，每個都得獎，司儀唸到三民家商得獎次數之多，令在場各校驚羨不已，也直接請校長陳當木直接留在台上等頒獎即可。

教師陳姿樺指導的選手洪琬婷與蘇家萱，分別獲得服裝設計組第一名金手獎與個人全國第13名。洪婉婷9月參加全國技能競賽榮獲金牌，11月參加全國技藝競賽榮獲第1名佳績，是雙料冠軍選手，將可出國觀摩訪問並參加國手選拔。

選手黃慧美、林婉庭獲得服裝製作組全國個人第4名、第7名的佳績，她們感謝教師馮家慧不吝惜傾囊相授，也謝謝學校行政團隊的各項協助，提供許多資源，即使訓練過程很辛苦，有時沒靈感、沒手感，還是努力完成了這個階段的旅程。

手工藝組選手趙怡君與洪佩楨，奪下團體冠軍的佳績。他們說，每個產品都是由一個一個小細節環環相扣而成的，所以無論失敗多少次都會堅持做好，因為指導老師馮家慧常說「魔鬼藏在細節裡」。

室內設計組全國個人第2名選王卉榛對自己要求很高，從不曾鬆懈，努力在校內選拔賽中爭取參賽機會，終於交出好成績，也取得出國觀摩學習機會。第3名林昀錚覺得自己從林金虎老師學到的不只有室內設計的尺寸、動線、材料和樣式等等，還學到做人處事的道理。

美髮組全國個人第5名施綺芸家住在大寮，為了準備競賽練習，爸媽幫她租房子在學校校附近以利放學練習。第16名顏妘育在訓練過程中面對壓力也一度想放棄，慶幸的是遇到了好多好棒的老師，該他能專心地學習技術。指導老師曾玉瓶則犧牲與家人相處時間來陪選手練習，讓他們可以勇奪團體第2名的佳績。

美顏組全國個人第8名的蘇羽嫻，很慶幸自己被姚湘玲老師看重，有機會參加美顏組競賽，比賽的當天很緊張，感謝獲得第21名選手曾筱婷一路的陪伴，讓她們可以勇奪團體第5名的成績。