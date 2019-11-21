大林蒲遷村綠委疑高雄遲未簽訂協議 都發局：不符事實

2019-11-21 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



昨天民進黨立委賴瑞隆質詢經濟部長沈榮津，有關10月8日行政院核定大林蒲遷村案後的執行進度，今年只剩1個半月時間，高雄市政府遲遲未簽訂2019年與經濟部委託協議書，恐影響遷村進度，高雄市都發局長林裕益嚴正駁斥，說詞顛倒是非，簡直是寬以律己，嚴以待人。

高雄市都發局長林裕益說，大林蒲遷村案，從2016年前行政院長林全、賴清德，到現任院長蘇貞昌，歷經3年多，中央才核定計畫，現在才説今年只剩1個半月時間等說詞，寬待中央，嚴律高市府，實在不厚道。

林裕益説，大林蒲遷村案，2016年7月前行政院長林院長裁定納入經濟部新材料循環園區規畫，指示經濟部主政。行政院並在2017年8月責成經濟部為「需地機關」，統籌遷村所需經費及安置土地。

高雄市都發局說，高雄市政府為落實推動大林蒲遷村，顧及維護居民權益，行政院在上個月8日核定新材料循環產業園區計畫，市府隨即在11月1日邀請經濟部、工業局、大林蒲地區6位里長，召開「經濟部委託高雄市政府代辦大林蒲遷村工作先期協商說明會」，邀請轄區議員共同研商後續推動工作。

高雄市都發局呼籲經濟部、工業局應依11月1日協商會議紀錄，盡速完成應辦工作，後續市府一定是維護居民權益前提下，配合中央需要，全力協助代辦大林蒲遷村工作。