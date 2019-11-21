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來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

在YouTube開設解讀國際財經現象頻道，引發廣大迴響的義守大學國際財務金融學系教授古奇 (Guych Nuryyev)，9年前應聘來台授課，進而愛上台灣，他偕妻女及妹妹、妹婿一起定居高雄，上月初更如願領到台灣身分證，全家歸化入籍，成為正港的台灣人。

古奇來自中亞、前蘇聯加盟共和國之一的土庫曼，他畢業於英國皇后大學畢業，2010年獲曾於義守大學服務的芵籍指導教授推薦，也到義大任教。他熱中創新教學，常將新聞動態融入課堂教材，解析時事脈動，更在YouTube開設「My Finance Teacher」節目，解讀國際金融現象，累積不少粉絲。

義大「國際學院」院長彭台光表示，古奇老師不只教課靈活，重視啟發創造力，也樂於和同儕交流教學經驗，曾獲選為義大全校、全院級優良導師，今年初也獲頒中華管理學會的青年獎章。

來台灣九年，古奇愛上台灣的生活環境，他把妻小接來台灣，連妹妹與妹婿也來台定居，平日一家四口能用英語、蘇聯話、華語及台語4種語言交談溝通，熱鬧多元。

任教於義大國際學院的古奇，每天面對來自各球各地的學生，國際交流已成為他生活的日常，他說，這樣的教學環境，有助於他不斷激盪新觀點，永保新鮮。

來自土庫曼的古奇（右）上月初全家歸化入籍台灣。記者王昭月／翻攝
來自土庫曼的古奇（右）上月初全家歸化入籍台灣。記者王昭月／翻攝
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來自土庫曼的古奇（左）在義守大學國際學院任教，愛上台灣進而偕妻女來台定居、歸化。...
來自土庫曼的古奇（左）在義守大學國際學院任教，愛上台灣進而偕妻女來台定居、歸化。記者王昭月／翻攝
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義大義守大學蘇聯身分證

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