來自土庫曼的義大教師古奇 全家歸化樂當台灣人

2019-11-21 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



在YouTube開設解讀國際財經現象頻道，引發廣大迴響的義守大學國際財務金融學系教授古奇 (Guych Nuryyev)，9年前應聘來台授課，進而愛上台灣，他偕妻女及妹妹、妹婿一起定居高雄，上月初更如願領到台灣身分證，全家歸化入籍，成為正港的台灣人。

古奇來自中亞、前蘇聯加盟共和國之一的土庫曼，他畢業於英國皇后大學畢業，2010年獲曾於義守大學服務的芵籍指導教授推薦，也到義大任教。他熱中創新教學，常將新聞動態融入課堂教材，解析時事脈動，更在YouTube開設「My Finance Teacher」節目，解讀國際金融現象，累積不少粉絲。

義大「國際學院」院長彭台光表示，古奇老師不只教課靈活，重視啟發創造力，也樂於和同儕交流教學經驗，曾獲選為義大全校、全院級優良導師，今年初也獲頒中華管理學會的青年獎章。

來台灣九年，古奇愛上台灣的生活環境，他把妻小接來台灣，連妹妹與妹婿也來台定居，平日一家四口能用英語、蘇聯話、華語及台語4種語言交談溝通，熱鬧多元。