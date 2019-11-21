爭取設「不當勞動行為裁決會」南辦 勞團向陳其邁請命

2019-11-21 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市獨立總工會今年勞動節前夕到市議會向國民兩黨議員請命，訴求勞動部應在行政院中部、南部、東部辦公室，分別增設「不當勞動行為裁決委員會」，並聘任當地學者專家、工會幹部擔任裁決委員，不讓弱勢勞工為爭取權益飽受南北奔波之苦，雖獲得朝野黨團決議支持，但市府陳報勞動部後，至今未獲明確回應。

勞工局則表示，勞動部在5月間回覆說，裁決制度設立以來共受理495件，包括北部348件，中部52件，南部79件，其他地區16件，當事人或代理人可以郵寄相關書面文件，不致有交通、時間成本。此外，勞動部針對距離較遠的工會或勞工，出席裁決相關會議可以補助交通費用，離島申請人也可搭乘飛機。

工會理事長張緒中表示，「遭受冤屈勞工進京擊鼓鳴冤，行政機關竟然比司法機關還官僚！」工會會員及幹部將在29日上午前往行政院南部服務中心陳情，當面向行政院副院長陳其邁溝通說明，也籲請高雄市選出的9名執政黨立法委員共同協助爭取。

該工會指出，勞資爭議處理法100年5月1日修正實施，由勞動部成立「不當勞動行為裁決委員會」，針對資方違反工會法第35條及團體協約第6條等不當勞動行為，勞方得向該委員會提起裁決。但該委員會只設在勞動部，勞工遭受資方不當勞動行為打壓，包括非法解僱工會幹部等，須多次北上參加裁決會議，儼然對失業勞工的經濟、時間成本造成二次傷害。

工會表示，連司法機關台灣高等法院都還有台中、高雄、台南、花蓮等分院，讓人民就地行使救濟權利，行政院在北、中、南、東、雲嘉南地區都增設辦公室，為何不能成立「不當勞動行為裁決委員會」？中南部勞工遭受資方打壓迫害已夠悲慘，為什麼還要花錢到台北申請裁決救濟?