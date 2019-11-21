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延墨書會「墨韵高情」書法聯展 體現書法美學

2019-11-21 11:32聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市延墨書會即日起至11月26日，在高雄文化中心至高館舉辦「墨韵高情─第15回書法聯展」。展出成員包括大學教授、藝術總監、各書會理事長、專業書法篆刻家、高國中小教師共16位、書家80多件作品，內容有多元書篆型態之傳統書法、現代書藝、非書法之現代藝術創作等，體現書法美學特色。

高雄市延墨書會成立36年，會員包括余天賜、蔡嘉琛、莊永固、郭芳忠、葉國華、黃志煌、徐照盛、邱安宗、陳俊合、郭敏郎、陳俊光、盧毓騏、陳明德、柯耀程、李讚桐、呂佳玲，顧問為蔡崇名教授。資深成員郭芳忠教授表示，36年來大家以書會友，無論先來後到，都抱持「以古為徒」虛心學習態度，相互砥礪，埋首勤耕提升書藝，發揚國粹藝術的創會宗旨。

延墨書會會長李讚桐表示，延墨書會鴻儒碩彥聚一堂，老、中、青三代傳承「延墨藝，續書情」精神。值得一提的是，書會成員大部分奮力攻讀碩、博士學位，且多人擔任社團領導人。像葉國華是台灣中國書法學會理事長，蔡嘉琛是高雄市藝文團體理事長暨詩書畫學會理事長，柯耀程是高雄市十方藝術學會暨旗津人文藝術協會理事長，陳俊合是高雄市中國書畫學會理事長，盧毓騏為澄心書會會長，黃志煌是澄清湖畔雅集會長，陳明德是明宗書法藝術館總監。

台灣藝術大學專任客座教授李郁周教授南下觀展時說，這場展覽若到台北展出，絕不會輸北部的書法展覽會。此次展出作品大抵可呈現歸納為：古典書法的傳承、現代書藝的創新、文創產業的結合三方面，借古開今各擅勝場，歡迎民眾觀展。

「墨韵高情─第15回書法聯展」在高雄文化中心至高館展出，體現書法美學。圖／高雄市...
「墨韵高情─第15回書法聯展」在高雄文化中心至高館展出，體現書法美學。圖／高雄市延墨書會提供
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「墨韵高情─第15回書法聯展」在高雄文化中心至高館展出，體現書法美學。圖／高雄市...
「墨韵高情─第15回書法聯展」在高雄文化中心至高館展出，體現書法美學。圖／高雄市延墨書會提供
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高雄市文創產業台灣藝術大學書法

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