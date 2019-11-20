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金門鄉親注意囉！Foodpanda11月29日金門上線

2019-11-20 23:29聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

知名外送美食平台商Foodpanda即將在11月29日在金門地區上線，成為離島首家，今天辦「招商說明會」，吸引金門近百家的餐飲業者到場參與，大家都相當關心抽成，外送規定、範圍等權利義務，業者的接受度呈現兩極化，最後僅約20多家店家完成簽約，有業者就說，抽傭高達30%，目前還在觀望，可能還要在評估一下。

由金門縣工策會協辦的「Foodpanda招商說明會」，於今天下午在金城鎮公所3樓簡報室舉行，吸引近百家地區餐飲業者到場了解，尋找新商機，包括牛肉麵與飲料、咖啡業者全都到場。

金門縣工策會副總幹事吳伯揚表示，平台業者原先是採取店家拜訪方式招商，他得知消息後，便協助舉辦招商說明會，讓業者針對各項疑問一次性進行提問，也讓商家透過說明會進行交流討論。吳伯揚也認為，外地客常反映，在夜間不知道金門何處有美食的窘境，透過外送平台也能補足。

foodpanda業務襄理王如宇表示，簽約的地區業者只要繳交平台費3千元及每期（兩周）300元的月租，即可加入，總公司則會提供訂餐系統平板、專用電話與出單機以方便業者接收訂單。目前的推廣期間不收平台上架費及月租費，優惠將持續到這個月底。

對於知名外送平台進駐金門，業者的反應不一，五丼拉麵的黃姓業者表示，雖然外帶僅佔營業額的1成，但如果加入這個平台，相信外送業績會大幅成長，也可以解決店內人手缺乏的問題；未來會針對平台，進行其他套餐的規劃。

另一位金門知名飲料店老闆陳正杰也表示，與Foodpanda合作確實可以為金門傳統美食業者帶來新的外送商機，但單筆消費抽成30%，畢竟地區各項食材的運輸成本遠高於台灣本島，還是覺得有點吃不消。

胡姓咖啡業者也覺得，金門的業者都是小本經營，本就薄利多銷，店家原本針對外帶有提供優惠給消費者，但若加入平台，給消費者的優惠就不見了，店家利潤也減少了，不見得划算。

Foodpanda今天在金門辦「招商說明會」，吸引將近百家的餐飲業者到場參與，大...
Foodpanda今天在金門辦「招商說明會」，吸引將近百家的餐飲業者到場參與，大家反映熱烈。記者蔡家蓁／攝影
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知名外送美食平台商Foodpanda即將在11月29日正式在金門地區上線，成為離...
知名外送美食平台商Foodpanda即將在11月29日正式在金門地區上線，成為離島首家，今天特別辦「招商說明會」。記者蔡家蓁／攝影
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五丼拉麵的黃姓業者表示，雖然外帶業績僅佔營業額的1成，如果加入這個平台，相信外送...
五丼拉麵的黃姓業者表示，雖然外帶業績僅佔營業額的1成，如果加入這個平台，相信外送業績會大幅成長，也可以解決店內人手缺乏的問題。記者蔡家蓁／攝影
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