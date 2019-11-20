高雄秀科丁教學成果 學童展創意

2019-11-20 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市副市長葉匡時今天到博愛國小，訪視程式教育推動情形，與資訊課程課後社團學童一起上課。小朋友展示自己以程式設計軟體Scratch撰寫的作品，透過程式設計指令，轉化為簡單的積木方塊，創作互動式故事、遊戲、動畫與音樂等作品。葉匡時表示，教育沒有公式，因為每個人都不一樣，因此因材施教，並沒有絕對的對與錯，鼓勵大家以開放的心胸互相學習討論，給孩子光明的未來。

葉匡時現場也與機器人Zenbo互動，透過語音指令，機器人不僅向副市長問好，也與學童手舞足蹈。葉匡時參與資訊課程課後社團，與學生們一起上課了解科丁教學。

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6年級學童陳誠宥與劉瑜倢，展示自己以程式設計軟體Scratch撰寫的作品。兩人說透過程式設計指令，就能轉化為簡單的積木方塊，另將指令積木拖曳組合，也能簡單的完成程式設計，可以藉此創作互動式故事、遊戲、動畫與音樂等作品，也將此有趣的程式設計觀念介紹給大家。

博愛國小田建中表示，博愛國小教學群積極參與數位學習的推動，資訊科技課程從中年級課程培養資訊科技基本知能，到高年級課程具備運算工具的思維能力，培養學生了解程式設計學習內容，進而運用工具解決生活問題，透過課程的規劃下，學生參與多項競賽活動屢獲佳績。