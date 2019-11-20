高雄結合空拍機及紅外線感測器 監控查獲露天燃燒行為
2019-11-20 20:22
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市環保局出動無人機空拍，並結合環保署以紅外線感測器配合圖資的「火點觀測系統」，全面監控農地露天燃燒行為，今年截至11月中旬，系統共通報42處火點案件，查獲6處露天燃燒行為。環保局表示，近期將配合南部五縣市同步使用空拍機進行露天燃燒聯合稽查，如查獲將可依空氣汙染防制法第67條規定告發處分新台幣1200元。
環保局空噪科長黃家俊表示，為讓環保人力發揮最大效用，環保局加入空拍機聯合稽查，結合環保署利用繞極衛星，每日二次經過台灣上空，以紅外線感測器偵測並搭配地圖資料的火點觀測系統，即時通報環保局至疑似農地露天燃燒現場稽查。今年截至11月中旬，查獲6處有露天燃燒行為，包括旗山區1件、燕巢區1件、美濃區1件、林園區1件、三民區2件，通知土地所有人或管理人限期改善。
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環保局表示，高雄巿二期稻作進入收割期，早年農民朋友多採露天燃燒方式處理稻草梗等農業廢棄物，但燃燒過程產生大量的濃煙及空氣汙染物，造成空氣品質惡化也損害健康。近年環保局持續推動農業廢棄物再利用宣導，例如稻桿就地翻耕掩埋與堆肥，提昇土地肥沃力、畦面覆蓋抑制雜草，同時具有土壤保濕及調節土壤溫度功能、採用益菌肥縮短稻草腐化時間等多元方式，既可提升稻米品質及產量，又能減少農地露天燃燒行為。
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