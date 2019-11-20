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家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26聯合報 記者王昭月／澎湖即時報導

前立委林炳坤是否再戰，牽動澎湖立委選情，但在家人力勸下，他決定本屆不投入參選。圖...
前立委林炳坤是否再戰，牽動澎湖立委選情，但在家人力勸下，他決定本屆不投入參選。圖／林炳提供
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因支持者期待參選而陷入長考的無黨團結聯盟主席林炳坤，經醫師女婿深談談勸告後，今天決定不參與第十屆澎湖區域立委選舉，當中的心情轉折，他表示22日選委會登記最末一日會在澎湖在地報紙刊登廣告，向鄉親報告清楚。

林炳坤傍晚表示，在鄉親的促請下，他原考量在明、後兩天擇一前往選委會登記參選，但昨晚與家人討論，最後決定還是以健康為重。

曾裝7支心臟支架的林炳坤，本月11日及12日到高雄長庚做健康檢查，健康狀況雖然無虞，但他的醫師女婿認為他還是有心律不整問題，不能承受較大的壓力，為了健康，就別參選，最後他聽女婿勸說，打消再戰立委的念頭。

林炳坤決定不選，澎湖縣區域立委選情預料趨於單純，林說，身體還是要緊啦，至於無法參選的心境，22日他會在報紙刊登廣告向鄉親說明。

他也表示，他不參選，不代表泛藍的選票就整合成功，國民黨的整合是國民黨自家的事，不能算到他這個無黨的頭上。

選委會2020選舉2020選舉澎湖縣立委

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