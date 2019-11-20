許常德參與更生保護 幫屏東「紅豆NI」作主題曲
2019-11-20 19:25
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
法務部矯正署屏東看守所開辦「紅豆NI」技訓班，結合萬丹鄉紅豆名產創造紅豆餅的品牌價值，讓收容人學習一技之長，國語流行歌曲作家許常德特地製作專屬歌曲行銷「紅豆NI」，協助收容人再踏入社會後順利創業並獲利。
矯正署今天在法務部展示技訓成果，從屏東「拉」了一輛餐車北上，3名訓練有成的技訓班女學員現場示範如何製作紅豆餅，署長黃俊棠也穿上圍裙跟著做。
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許常德近年投入更生保護工作，除無償替「紅豆NI」製作主題曲，也投入更保工作協助更生人創業、解決更生人所遇到的困境；許常德說，更生人重返社會，「有時連租個房子都不容易」，更生人其實需要社會更多的關懷。
法務部長蔡清祥說，他對「紅豆NI」的品牌深具信心，認為將與屏東監獄的「鼎新」醬油一樣廣受社會歡迎；屏東看守所所長李進國說，「紅豆NI」在食材選擇上，採用在地高品質紅豆及農作原料，可建立長久產銷運營通路，參加技訓者都經過一定的篩選。
法務部指出，屏東看守所為協助收容人復歸社會，依「科學實證之毒品犯處遇模式計畫」提供七大面向課程，經由多元化處遇，調整毒品收容人的身心狀況、強化對藥癮正確認知及提昇戒毒動機，因而開辦第一期「紅豆NI」技訓班。
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